Zu viel Müll und zu wenige Blühflächen in Mammendorf?

Teilen

Das Rathaus in Mammendorf © mm

Nach zwei Jahren mit Video-Bürgerversammlung hat wieder eine Präsenzveranstaltung stattgefunden. Rathauschef Josef Heckl (Bürgergemeinschaft) informierte rund 50 Bürger live. Heckl referierte ausführlich, Kritik vonseiten der Bürger gab es danach keine, aber Wortmeldungen.

Mammendorf – Sozialreferent Max Altmann (Grüne) appellierte an die Anwesenden, sich zu melden, wenn sie freien Wohnraum hätten oder wüssten, wo leer stehende Wohnungen vorhanden sind. Man müsse ukrainische Flüchtlinge unterbringen.

Eine Bürgerin, die zum ehrenamtlichen Team des Eine-Welt-Ladens gehört, fragte nach der Nutzung des Gemeinde-Gebäudes an der Münchner Straße 7. Derzeit sind dort Volkshochschule und Trachtenverein untergebracht. Hintergrund ihrer Frage war, dass der Eine-Welt-Laden vorübergehend – während der Sanierung der Alten Schule – in einer ehemaligen Bäckerei an der Augsburger Straße 19 untergebracht ist. Dort kann er aber nicht auf Dauer bleiben. Daher möchte man ebenfalls an der Münchner Straße unterkommen. Das sei nicht möglich, so Heckl. Die Frau sagte, ein Rückumzug in die Alte Schule würde in ihren Augen das Ende des Ladens bedeuten.

Die Frau kritisierte zudem, dass die Gemeinde zu mähfreudig sei. Es brauche mehr grüne Inseln und Wildblumenwiesen. Heckl antworte, Bürger würden sich bei ihm und beim Bauhof beschweren, dass das unordentlich wirke. Daher habe man mit dem Bund Naturschutz Blühflächen festgelegt und wann gemäht werden soll. Ein Arbeitskreis soll weitere mögliche Blühflächen im Ort benenennen.

Die landwirtschaftlichen Flächen würden vermüllt, klagte ein Landwirt. Und Hundebesitzer würden quer über Wiesen laufen, als wäre es ihr Eigentum. Er ärgert sich aber vor allem über die Hinterlassenschaften der Tiere. Die Vermüllung sei ein großes Problem, gerade nach der zweijährigen Pandemie, gab Heckl dem Landwirt recht.

Eingangs der Bürgerversammlung hatten Landrat Thomas Karmasin, Kreisbrandrat Christoph Gasteiger, Feuerwehrreferent Benjamin Miskowitsch und der Mammendorfer Kommandant Christian Huber fünf Feuerwehrleute für 25-jährige aktive Tätigkeit bei der Feuerwehr in Mammendorf geehrt. Mit dem Feuerwehrehrenzeichen ausgezeichnet wurden Johann Loder, Florian Quintus, Franz Reindl, Urban Walch und Andreas Wex. (DIETER METZLER)