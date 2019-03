Die Zukunft des Mammendorfer Zentrums

Die Gemeinde hat sich vor längerer Zeit dem Städtebauförderungsprogramm „Soziale Stadt“ des Bundes und der Länder angeschlossen.

Mammendorf–Drei Vorhaben sind vor Ort konkret: die Gestaltung des Dorfplatzes neben dem Rathausanbau, die zukünftige Nutzung des Schamberger-Hauses und die Umgestaltung der Alten Schule für eine offene Jugendarbeit. Das Planungsbüro Hummel/Kraus erstellt ein Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK), das die Weichen für die zukünftige Entwicklung in der Gemeinde stellen soll. Nachdem das Planungsbüro eine erste Bestandsanalyse durchgeführt hat und dazu eine Ausstellung vorbereitet, will die Gemeinde nun auch die Bürger mit ins Boot holen.

Bürgergespräch am 23. März

Deshalb lädt Bürgermeister Josef Heckl (BGM) unter dem Motto „Mitten in Mammendorf“ alle Bürger zum „1. Bürgergespräch“ am Samstag, 23. März, um 10 Uhr ins Bürgerhaus ein. Der Rathauschef hofft, dass viele Mammendorfer die Chance nutzen. Die aktive Beteiligung der Bürger sei schließlich nicht nur die Grundlage für Akzeptanz und Identifikation in der Bevölkerung, sondern auch Voraussetzung für eine Förderung. Nach Erläuterungen kann man sich an Schautafeln informieren, zudem präsentieren die Planer ihre Analyse. Dann haben die Bürger die Möglichkeit, sich mit Vorschlägen und Ideen einzubringen. Geplant ist nach der Diskussion ein gemeinsamer Ortsspaziergang durch das ISEK-Gebiet.