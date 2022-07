Manege frei für Lehrer-Ballett und einen rappenden Erzabt

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Mit Brustkreuz und Käppi: Erzabt Wolfgang Öxler rappt mit einigen Schülern. © Max-Joseph Kronenbitter

Halbzeit beim Schüler-, Lehrer- und sogar Kloster-Circus. Die angespannte Nervosität der ersten Tage ist der ausgelassenen Spielfreude aller Jongleure, Clowns, Tänzer, Artisten, Zauberer und sonstigen Künstlern gewichen. „Es läuft hervorragend“, berichtet der Zirkusdirektor Martin Metz.

St. Ottilien – Und mittlerweile tut es das auch für ihn selbst. Denn die ersten zwei Tage verpasste der Mathe-Lehrer coronabedingt und musste von Schuldirektor Andreas Walch und zwei Schülern vertreten werden. „Wir haben eine tolle Gemeinschaft, die gerade dann funktioniert, wenn wegen Corona noch drei weitere Kollegen ausfallen“, so Metz. Auch unter den Schülern gebe es Fälle, die aber zu keiner Einschränkung des Zirkusprogramms führen, weil doppelt so viele Nummern zur Verfügung stünden wie bei einer Vorführung gezeigt werden könnten.

Auffallend viele dieser Nummern finden in der Luft statt. Von den grazil hüpfenden Schwänen des Lehrer-Balletts bis hinauf in die Zirkuskuppel, wo sich Schülerinnen um Vertikaltücher, Trapez, Arealring oder den Cube schlängeln. Eine Premiere feierten die „Ohio Angels“, eine 27 Akteure umfassende Cheerleader-Gruppe, die dreistöckig ihre jüngeren Mitschüler durch die Luft warf. Zauberer „Magic Paul“ verblüffte mit einem Karten-Trick, und die „Ocean’s Six“ wirbelten mit blauen Flaggen in der Manege.

Dass man durch das Malträtieren von Staffeleien auch Musik machen kann, bewies die Percussiongruppe „Next Step“. Für fetzige Rhythmen sorgte ansonsten die legendäre Zirkusband – und Erzabt Wolfgang Öxler persönlich, der mit einigen Schülern einen Rap zum Besten gab.

„In der Zirkuszeit komme ich so viel wie sonst nie in Kontakt mit den Schülern. Deren Engagement in allen Bereichen ist ungeheuer ansteckend“, sagt der Erzabt, der sich gerne mit Brustkreuz und schwarzem Habit unter das Zirkus-Volk mischt. „Die Kirche darf den Kontakt zu den jungen Leuten nicht verlieren.“ Dies rechtfertige auch den Millionenbetrag, den das Kloster für den Neubau des Gymnasiums zusammenkratzt.

Dass der Circus-St.-Ottilien-Spirit mit dem Abitur nicht endet, zeigen hochsemestrige Studenten, die Jahre später im Backstage-Team oder – wie Leonhard Weidemann aus Kottgeisering – bei der Band dabei sind.

Weitere Vorstellungen

von Donnerstag, 21., bis Sonntag, 24. Juli, zweimal täglich, Uhrzeiten auf ww.circus.ottilien.de, Karten an der Tageskasse.

