Menschen begegnen auf dem Töpfermarkt

Im Kloster Fürstfeld

Von Hans Kürzl schließen

Seine Anziehungskraft hat der Töpfer- und Kunsthandwerkermarkt im Veranstaltungsforum Fürstenfeld auch nach 32 Jahren nicht verloren. Für Publikum und Aussteller bleibt aber vor allem der unmittelbare Kontakt wichtig.

Fürstenfeldbruck – „Geschafft!“ Ganz stolz und vor allem vorsichtig hebt die dreijährige Wanda das in die Höhe, was sie gerade mit viel Geschick mit ihren kleinen Händen geschaffen hat: eine Schale aus Ton. Der Applaus der Umstehenden ist dem Mädchen sicher. Thomas Benirschke hat ihm im Rahmen des Kinderprogramms gezeigt, was es mit Ton als Material auf sich hat. Auch die Erwachsenen haben aufmerksam zugehört, welche Mühe selbst so ein kleines Kunstwerk macht und wie sorgsam man damit umgehen muss. „Die Besucher sehen so live, was wichtig ist“, sagt Benirschke.

Das Liveerlebnis, der unmittelbare Kontakt zu den Menschen, ist auch für Heidi Hartlieb aus Mammendorf wichtig. Sie erzählt mit den Kunstwerken „Geschichten, Märchen und Sagen in Ton“, wie sie die Stücke beschreibt. Hexen, Trolle und Kobolde sind darunter, ja selbst der Engel Aloisius aus dem „Münchner im Himmel“. Entdeckt hat sie den Ton als Hobby und Leidenschaft, als sie vor vielen Jahren ihren Kindern vorgelesen hat. Daraus sei dann die Idee entstanden, den Figuren aus den Büchern ein Gesicht zu geben.

„Fast alle haben auch einen Namen“, erklärt Hartlieb. Zu jedem ihrer Kunstwerke habe sie einen persönlichen Bezug. Deswegen ist es ihr ein Anliegen, den Kontakt zu den Kunden real zu pflegen und nicht digital. „Ich verkaufe nichts online“, sagt die Mammendorferin. „Deswegen ist Präsenz wichtig, schon auch um im Gespräch und im Geschäft zu bleiben.“ Die Bühne des Klosterareals sei dafür ideal, zum 15. Mal ist Hartlieb hier vertreten.

Gut acht Wochen arbeitet sie jeden Tag, wenn es einen Stand für einen Markt wie den in Fürstenfeldbruck vorzubereiten gelte, erzählt die Mammendorferin. Eine Mühe, die sie sich gerne macht. Sie mag es unter Menschen, freut sich über jedes Gespräch, das sie an ihrem Stand führen kann. „Life ist eben live“, sagt Hartlieb. Ausdrücken will sie damit und mit ihrer Kunst, dass das Erlebnis vor Ort durch nichts zu ersetzen ist.

Das sieht auch Karola Przibylla so. Mit ihrer Freundin ist sie aus München-Großhadern nach Fürstenfeldbruck gekommen. Zum wievielten Mal, kann Przibylla nicht sagen. „Aber ich glaube schon, dass wir uns Stammgäste nennen können“, sagt die Münchnerin und schmunzelt dabei. „Es ist so etwas wie ein Hobby, über solche Märkte zu bummeln.“ Daran habe auch keine Beschränkung etwas ändern können, spielt sie kurz auf die Pandemie-Vorgaben aus den beiden vergangenen Jahren an.

Nach Fürstenfeldbruck sei sie ohne festes Ziel gekommen. Przibylla genießt es, den Blick über die Stände gleiten zu lassen, spontan zu entscheiden. „Wenn mich etwas anlacht, dann kaufe ich es eben“, sagt sie. Das könne entweder ein Accessoire für die Wohnung sein oder ein Schmuckstück. „Wichtig ist, dass man ein kleines Stück Freude mit nach Hause nehmen kann“, betont Przibylla.

Dass die Münchnerin eine große Auswahl hatte, dazu haben laut offizieller Veranstaltungsliste 93 Aussteller beigetragen. Da waren Holzbildhauer ebenso darunter wie Keramik für den alltäglichen Gebrauch wie Tassen, Teller oder Schalen. Aber auch Bürstenbinder, Korbflechter und Schmuckdesigner präsentierten sich am Samstag und Sonntag, Dank sommerlicher, aber nicht zu heißer Temperaturen, war das Besucherinteresse durchgehend rege. Kein Vergleich zum Vorjahr. Da hatte man die Ausstellerzahl der Pandemieauflagen wegen noch auf 80 beschränken und den Zuschauerstrom stets im Auge haben müssen.