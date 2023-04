Metzger-Lehre mit Traumnote absolviert - jetzt folgt die Meisterschule

Von: Eva Strauß

Teilen

Freuen sich über den guten Abschluss: Metzgermeister Ronny Spindler (l.) und Geselle Julian Jakob. © mm

Mit Note 1 im praktischen Prüfungsteil hat Julian Jakob seine Ausbildung in der Klostermetzgerei St. Ottilien abgeschlossen.

St. Ottilien – Metzgermeister Ronny Spindler und Bruder Josef Götz freuen sich mit ihm über das sehr gute Ergebnis.

Julian Jakob wollte schon immer Metzger werden. Für die Ausbildung kam für ihn nur ein Betrieb in Frage, in dem sämtliche Fertigkeiten des Metzgerhandwerks vermittelt werden: von der Schlachtung und Zerlegung, über Produktion bis hin zu Versand und Verkauf. In der Klostermetzgerei wird zudem ausschließlich Fleisch vom Klostergut und aus der Region verarbeitet.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

2020 begann Julian Jakob seine Metzgerausbildung in der Klostermetzgerei. Da er sehr gute schulische und praktische Leistungen vorweisen konnte, entschied er sich für eine Lehrzeitverkürzung und legte die Gesellenprüfung ein halbes Jahr früher ab: mit der Note 1 im praktischen Teil und im Theorie-Teil mit der Note 2.

Julians Berufsweg führt nun in den Metzgereibetrieb seines Onkels in Landsberg. Im Herbst möchte er mit der Meisterschule beginnen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.