Mit Beruf, Ausbildung und Zeitmodell in die Zukunft gerichtet

Jetzt bewerben und neues Teammitglied werden! Gefragt sind Fachkenntnisse im Elektro- und SHK-Bereich. © Michael Wölfl GmbH

Bei der Michael Wölfl GmbH ist die Vier-Tage-Woche das Arbeitsmodell der Zukunft. Das Unternehmen sucht aktuell neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Fachkenntnissen im Elektro- und SHK-Bereich.

„Nur so kann die Arbeitswelt der Zukunft aussehen und bestehen.“ Was Michael Wölfl zur Vier-Tage-Woche erklärt, kann der in Eichenau wohnende und seit vier Jahren mit seiner in Emmering an der Moosfeldstraße 4 ansässige Unternehmen auch über seinen Betrieb sagen.

Kundenorientierte Lösungen im Bereich der Regenerativen Energien, Heizung, Sanitär und Elektroinstallation kann er anbieten. Er tut das mit Engagement, Weitsicht und fachlich top qualifiziertem Personal. Davon kann er noch gebrauchen, der Betrieb sucht Verstärkung.

Deshalb wirbt Wölfl um weitere Fachkräfte – in vielen Bereichen. Gesucht ist in seinem Unternehmen aktuell ein Sanitiärmonteur für Sanierung. Auch Monteure für Hybridanlagen werden gesucht, ebenso Monteure für Biomasseanlagen und Wärmepumpenmonteure.

Inhaber Michael Wölfl sucht Monteure zur Verstärkung seines Teams. © Michael Wölfl GmbH

Gefragt sind dabei Fachkenntnisse im Elektro- und SHK-Bereich

Bei letzterem fällt alles darunter, was sich um Bereich Sanitär, Heizung und Klima bewegt. Ideal wäre noch der Führerschein der Klasse B beziehungsweise die Bereitschaft diesen zu erwerben. .

Gerne nehmen wir auch Meister in unser Team.

Er betont damit gleichzeitig, wie sehr er auf Zukunftsfähigkeit und Qualität setzt – im Betrieb und für sein Personal. Ein bedeutendes Puzzlestück ist dabei die Vier-Tage-Woche mit 38 Arbeitsstunden, also neuneinhalb Stunden je Arbeitstag. „Für den schönsten Job der Welt“, wie es auf der Website der Emmeringer Firma heißt.

Vom Test bis zur 4-Tage-Woche

Angefangen hat die Idee mit dem neuen Arbeitszeitmodell mit einem Test bei einem Mitarbeiter im Anlagenbau vor knapp einem dreiviertel Jahr. „Wenn Du Deine Arbeit in vier Tagen schaffst, hast Du am Freitag frei“, motivierte Michael Wölfl. Mittlerweile sind es vier Mitarbeiter, die im Vier-Tage-Modus arbeiten.

Selbst nach der relativ kurzen Testphase mit den neuen Arbeitszeiten sieht sich Wölfl bestätigt. Die sogenannte Work-Life-Balance habe sich verbessert und der Krankenstand sei gesunken. „Der Mitarbeiter hat mehr Zeit, sich zu erholen“, weiß Wölfl. Und er könne etwa auch einen Arzt- oder Behördentermin auf seinen freien Tag legen, anstatt ihn in seine Arbeitszeit zu zwängen.

Wölfl ist durchaus gewillt, das Vier-Tage-Modell auszubauen. Beachten muss er nur, dass das Büro an den Arbeitstagen zu den Kernzeiten besetzt ist und für den Kundendienst auch Freitag Mitarbeiter zur Verfügung stehen. „Das lässt sich flexibel regeln“, so Wölfl. Was wiederum den Kunden zugutekommt, die dann die Chance haben, etwa am Freitagnachmittag einen Monteur-Termin haben zu können.

Eine solide Ausbildung legt den Grundstein für Erfolg

An aller Anfang steht aber eine solide und fundierte Ausbildung. Auch da setzt Wölfl auf Zukunftsorientiertheit. Geboten wird also ein breites Feld und zum Beispiel im SHK-Bereich alles, um in eine gute berufliche Zukunft zu starten. Anlagenmechaniker installieren Wasser- und Luftversorgungssysteme. Ebenso fällt in diesen Bereich der Einbau von Duschkabinen, Waschbecken oder anderer sanitärer Anlagen.

Gleichermaßen Beachtung findet in diesem Beruf die Nachhaltigkeit. So werden bei Ver- und Entsorgungssystemen Regen- und Brauchwasseranlagen installiert. Ebenso dazu gehört – höchst zeitgemäß – der Einbau von Solaranlagen oder Wärmepumpen. Modernste Technik findet außerdem bei Smart-Home-Systemen Anwendung. Bei allen Aufgabengebieten sind Einbau oder Installation, Beratung und Einweisung inbegriffen.

Wer sich für Berufe beziehungsweise die dreieinhalbjährige Ausbildung in diesem Bereich interessiert, sollte aber schon ein paar Voraussetzungen mitbringen. Dazu gehören handwerkliches Geschick, Schwindelfreiheit bei Arbeiten auf Leitern oder Gerüsten.

In der Schule sollte man außerdem in ein paar Fächern doch auf bessere Noten achten. Mathematik etwa ist wichtig, um den Bedarf an Rohren bei einer Installation zu berechnen. Werken und Technik können gutes Geschick belegen. Nicht schaden kann zudem eine gewisse Sportlichkeit, um auch mal langes Stehen durchhalten zu können.

Jetzt bewerben Interessierte können Ihre Bewerbung direkt an tanja.baumgartner@michael-woelfl.de mailen oder sich vorab telefonisch unter 08141 / 35593-33 informieren.

Stehvermögen zahlt sich also im Meisterbetrieb von Michael Wölfl in Emmering in der Moosfeldstraße 4 aus. Egal, ob in der Ausbildung, als Fachkraft oder Meister. Denn es wartet ein attraktives berufliches Umfeld – und die Arbeitswelt der Zukunft.

Kontakt

Michael Wölfl GmbH

Moosfeldstraße 4

82275 Emmering

Telefon: +49 (0) 8141 35593-33

Telefax: +49 (0) 8141 35593-38

E-Mail: info@michael-woelfl.de

Web: www.michael-woelfl.de