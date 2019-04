Am Tag vorm Geburtstag: 17-Jähriger schrottet Papas Mercedes

Ein 17-Jähriger ist mit dem Mercedes seines Vaters am Samstagvormittag in den Garten eines Wohnhauses gerast. Drei Personen wurden leicht verletzt.

Mittelstetten– Der junge Mann schnappte sich am Tag vor seinem 18. Geburtstag laut Polizei unerlaubt den Mercedes seines Vaters und unternahm eine Spritztour zusammen mit zwei Freunden. Die Führerscheinprüfung hatte der 17-Jährige zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgelegt. In einer Linkskurve in Mittelstetten kam der 17-Jährige, der im Westkreis lebt, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Straße ab. Der Wagen schleuderte über einen Grünstreifen und überrollte das Gartentor des angrenzenden Anwesens, in dem ein Wohnhaus steht. Dabei riss der C-Klasse-Mercedes eine massive Betoneinfassung heraus. Einzelne Teile davon flogen bis zu 15 Meter durch die Gegend, wie die Polizei feststellte.

Der Wagen blieb schließlich mitten im Garten liegen. Der Fahrer und seine beiden Begleiter erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden sowohl am Gartenzaun als auch am Wagen dürfte erheblich sein. Die Polizei ermittelt nun wegen Straßenverkehrsgefährdung. Außerdem ergeht eine Meldung an die Führerscheinstelle. Man könne davon ausgehen, dass der junge Mann so schnell keinen Führerschein bekommen werde, hieß es. Die Feuerwehr Mittelstetten wurde zu einer technischen Hilfeleistung alarmiert und rückte mit elf Einsatzkräften an. Eine Feuerwehrfrau wurde auf dem Weg zum Einsatz leicht verletzt. st

