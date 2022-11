Damenschneider startet durch - genau dieses Handwerk wollte er lernen

Von: Ulrike Osman

Bei der Freisprechfeier in der Handwerkskammer: Ferdinand Huber mit einem Model, das sein Gesellenstück trägt. © Privat

Ein junger Mann, der eine Schneiderlehre macht, ist in der Zeit der Billigmode fast schon ein Exot. Doch für Ferdinand Huber war immer klar: Genau dieses Handwerk wollte er lernen.

Mittelstetten – Inzwischen hat der 20-Jährige seine Ausbildung abgeschlossen und ist rundum glücklich in seinem Traumberuf.

„Viele Leute wissen gar nicht, dass Damen-, Herren- und Trachtenmaßschneider drei unterschiedliche Berufe sind“, sagt Huber. Unter den ohnehin wenigen Männern in seinem Berufsschuljahrgang war er der Einzige, der sich zum Damenmaßschneider ausbilden ließ.

Er mag die Abwechslung und Vielfalt der weiblichen Mode. Immer nur Sakkos, Hosen, Jacken, Hemden – das wäre ihm zu langweilig. Schon als Kind war Ferdinand Huber fasziniert von Stoffen und Kleidung. Im Kindergarten spielte er am liebsten mit der Verkleidungskiste. Zum zehnten Geburtstag bekam er seine erste Nähmaschine geschenkt. Mit 16 hatte er bereits Menschen aus seinem Umfeld eingekleidet. Seiner Mutter nähte er ein Kleid, seinem Vater eine Weste, seiner Lehrerin einen Rock. Mitschülerinnen tanzten auf dem Abschlussball in Kleidern, die Ferdinand Huber entworfen und geschneidert hatte.

Nachdem er das Viscardi-Gymnasium mit dem Realschulabschluss verlassen hatte, jobte der Mittelstettener in der Werkstatt eines Brucker Pelzhauses und in einem Olchinger Brautmoden-Atelier. Als er seine Lehrstelle in einem Münchner Couture-Haus antrat, war er alles andere als ein Anfänger. Und doch eröffnete sich hier noch einmal eine ganz neue Welt. Plötzlich lagen Stoffe vor dem Teenager, von denen der Meter mehrere Hundert Euro kostet – Stoffe, bei denen jeder Stich von Hand gesetzt werden muss, weil sie sich mit der Nähmaschine nicht bearbeiten lassen. Zu oft darf man sich da nicht verschneiden.

Aber das passierte Ferdinand Huber auch nicht. „Es war eine schöne Zeit“, sagt er über seine Ausbildung und man hört, dass der Satz aus tiefstem Herzen kommt. „Irrsinnig interessant“ fand er den Einblick in die Welt der wohlhabenden, teils prominenten Kundschaft, die größte Sorgfalt und viel Geld auf ihre Garderobe verwendet. Da sich die meisten Menschen das nicht leisten können, gibt es für Maßschneider nicht mehr allzu viele Arbeitsplätze. Deshalb streben viele von Ferdinand Hubers Kollegen ans Theater. Ihn reizt die Vorstellung, Kostüme zu nähen, jedoch gar nicht. „Ich wollte immer, dass meine Sachen jemand im echten Leben anzieht.“ Als Gesellenstück entwarf und schneiderte er ein zweiteiliges Kostüm aus buntem Wollstoff, verziert mit handgeflochtenen Zöpfen aus demselben Material und hellen Federpuscheln.

Viereinhalb Tage hatte er Zeit, in der Innungswerkstatt in München seine Kreation zu nähen – „und es hätten keine zwei Stunden weniger sein dürfen“. Eine Freundin seiner Mutter fungierte als Model. Die Prüfungskommission war begeistert.

Dass Ferdinand Huber von seinem Ausbildungsbetrieb übernommen wurde, ist keine Überraschung. Er will nun einige Jahre Berufserfahrung sammeln und dann auf die Meisterschule gehen. Inzwischen schneidert er noch anspruchsvollere Sachen, zum Beispiel Abendkleider, deren Stoffe allein schon fünfstellige Summen kosten.

In seiner Freizeit sitzt der 20-Jährige gern in Münchner Cafés und schaut sich die Menschen an – beziehungsweise ihre Kleidung. Dass manche so aussehen, als wäre das Anziehen für sie eine lästige Pflicht, findet er traurig. Er selbst achtet immer auf ein ordentliches Outfit. „Ich würde nie in Jogginghose und Turnschuhen aus dem Haus gehen. Das könnte ich nicht.“

