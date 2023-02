Wie viele Asylbewerber leben in Mittelstetten?

Asylantrag (Symbolbild) © McPHOTO/K. Steinkamp/IMAGO

Die Gemeinde soll künftig monatlich über die Belegung der Unterkunft informiert werden.

Mittelstetten – Darf ein Bürgermeister wissen, wie viele Asylbewerber in seiner Gemeinde leben? In Mittelstetten darf er es jetzt wieder, nachdem der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung einen entsprechenden Auftrag an die Verwaltungsgemeinschaft (VG) Mammendorf formuliert hat. Die VG soll jetzt monatlich berichten, wie viele Flüchtlinge – aufgeschlüsselt nach Herkunftsländern, Geschlecht und Altersgruppen – in der Gemeinschaftsunterkunft an der Glonnstraße leben.

Datenschutz

Anfänglich hatte das Landratsamt als Betreiber des Asylheims die Gemeinde über diese Zahlen informiert. Sie sind ja auch beispielsweise für die Planung von Kitaplätzen oder Klassengrößen von Bedeutung. Aus „datenschutzrechtlichen Gründen“ hatte die Kreisbehörde dann allerdings von dieser Übung Abstand genommen. Nun kam aber der Datenschutzbeauftragte der VG zu dem Ergebnis, dass die bislang übermittelten Zahlen unbedenklich seien, empfahl aber, um auf der sicheren Seite zu sein, einen formellen Beschluss des Gemeinderates.

So sind also dieselben Informationen offensichtlich schützenswert, wenn sie von der Ausländerbehörde im Landratsamt kommen, und unbedenklich, wenn sie das Einwohnermeldeamt der VG zur Verfügung stellt. Bürgermeister Franz Ostermeier (WUG) ist über das Ergebnis jedenfalls erst einmal zufrieden: „Es interessiert mich schon, was in meiner Gemeinde los ist“, sagte er dem Tagblatt. „Die Leute fragen mich ja auch.“ op

