So will Mittelstetten Energie sparen

In Mittelstetten überlegt man, die Straßenbeleuchtung nachts zu dimmen. (Symbolbild) © Symbolbild: picture-alliance/ dpa / dpa Picture-Alliance / Macimilian Schönherr

In Mittelstetten war ein Thema gar nicht für die jüngste Sitzung vorgesehen: die Energiekrise. Angestoßen vom Bürgermeister überlegten dann aber alle, was man tun könnte.

Mittelstetten – Das wichtigste Thema der jüngsten Gemeinderatssitzung stand gar nicht auf der Tagesordnung, wurde aber von Bürgermeister Franz Ostermeier trotzdem angesprochen: Die Energiekrise beziehungsweise die – auch für die Gemeinden – stark steigenden Kosten für Heizung und Strom. Zwar würden Hilfspakete für die Bürger geschnürt, die Kommunen aber von Bund und Land vergessen, kritisierte der Rathauschef. Und die haben, anders als vielleicht Private, wenig Einsparmöglichkeiten.

Gemeinsam wurde in der Sitzung überlegt, wo auf nicht wirklich Notwendiges verzichtet werden kann. Viel kam nicht zusammen. Die Kirche muss nachts nicht unbedingt angestrahlt werden, auch die Außenbeleuchtung von Rathaus und Schule braucht es nicht zwingend.

Ostermeier will außerdem feststellen lassen, inwieweit die Straßenbeleuchtung nachts zentral gedimmt werden kann und ob es überhaupt in jeder Nebenstraße Licht braucht. Aber verglichen mit großen Stromfressern wie den unverzichtbaren Pumpen für die Abwasserentsorgung sind das keine besonders bedeutenden Posten.

Ähnlich die Situation bei der Wärme-Energie: Zwar kann man die Raumtemperatur in Büros, Klassenzimmern oder Sitzungssaal drosseln, aber eben nicht beliebig weit. Und einen Gas-Groß-Verbraucher wie die Turnhalle müsste man im schlimmsten Fall eben schließen, so der Rathauschef.

Ostermeier rechnet mit einer Vervielfachung der Stromkosten und mindestens doppelt so hohen Heizkosten. Auf der Einnahmenseite gibt es angesichts solcher Dimensionen keine Entlastung. „Da brauch ich gar nicht nachdenken über höhere Grund- oder Gewerbesteuern,“ so Ostermeier zum Tagblatt. Entweder der Staat deckele die Kosten oder sorge mit Zuschüssen für einen Ausgleich. „Ich fühl‘ mich momentan allein gelassen als Gemeinde,“ sagt der Rathauschef. Vielen Kollegen gehe es aber ähnlich. Das Thema will er auf der nächsten Bürgermeister-Dienstbesprechung anschneiden. Olf Paschen