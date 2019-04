Für mehr Blumenwiesen: Rathaus verschenkt Saatgut an die Bürger

Um die Bienen zu retten, kann man jetzt in Mittelstetten die Hilfe des Rathauses in Anspruch nehmen.

Mittelstetten – Von den drei Kilo Saatgut der Marke „Veitshöchheimer Bienenweide“, das die Gemeinde für Blühwiesen und Blühstreifen eingekauft hat, werden Restbestände kostenlos abgegeben. Normal erhält jeder Pflanzenfreund ein Kuvert mit 25 Gramm Samen, das für etwa 25 Quadratmeter artenreicher Wiese ausreichen sollte.

Der gemeindliche Haushalt wird dabei nicht übermäßig beansprucht – der Wert eines solchen Päckchens liegt bei 75 Cent. Von den 40 vorgehaltenen Umschlägen hatte bis zum vergangenen Dienstag schon die Hälfte Abnehmer gefunden. Der Großteil der ursprünglichen Lieferung soll aber in einer Wiese am östlichen Ortsrand verwendet werden. Dort will der Verein Ländlicher Garten am kommenden Samstag auf rund 800 Quadratmetern mit der Aussaat beginnen. op