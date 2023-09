Gemeinde bekommt Haus geschenkt - Bürgerversammlung

Von: Ulrike Osman

Das Rathaus in Mittelstetten. © Weber

Positive Überraschung bei der Bürgerversammlung in Mittelstetten: Die Gemeinde bekommt ein Haus geschenkt.

Mittelstetten – Das passiert nicht alle Tage: Während andere Kommunen sich mit der Schaffung bezahlbaren Wohnraums plagen, hat Mittelstetten ein Haus geschenkt bekommen. Dafür musste sich die Gemeinde verpflichten, die beiden im Haus befindlichen Wohnungen 20 Jahre lang zu sozial verträglichen Preisen zu vermieten. „Danach können wir machen, was wir wollen“, so Bürgermeister Franz Ostermeier.

Die Schenkung erwähnte der Rathauschef bei der gut besuchten Bürgerversammlung im Gasthof zur Post zunächst nur mit einem Satz. Erst, als in der Diskussionsrunde eine Bürgerin nachfragte, gab Ostermeier Details preis. Demnach ist eine Wohnung vermietet, in der anderen hat der ehemalige Eigentümer lebenslanges Wohnrecht. Nach Freiwerden beider Wohnungen könne die Gemeinde die weitere Vermietung übernehmen.

Dem Tagblatt gegenüber erklärte Ostermeier, bei dem Schenker handele es sich um einen älteren Mann ohne Erben, dem die „Entscheidungen rund um ein Haus“ zu viel würden. Die Gemeinde trägt seit der Schenkung Neben- und Instandhaltungskosten, wobei das Haus in gutem Zustand und dank Pelletsheizung und PV-Anlage zukunftsfähig ausgestattet sei.

Personalnot in Kita behoben

Auch sonst konnte Ostermeier Positives berichten. Die Personalnot im Kindergarten ist dank drei neuer Mitarbeiterinnen behoben. Die Ausstattung der Gruppenräume soll in den nächsten fünf Jahren sukzessive erneuert werden. Die Erhöhung der Gebühren um zwölf Prozent sei „noch moderat“.

Die Gemeinde will in die kommunale Wärmeplanung einsteigen und hat einen entsprechenden Förderantrag gestellt. Auf Rathaus und Turnhalle soll eine PV-Anlage zur regenerativen Stromerzeugung installiert werden. Vorranggebiete für Solarparks sind allerdings nicht geplant. Sollten Anträge kommen, würden diese einzeln geprüft, so Ostermeier.

Breitbandausbau liegt auf Eis

Auf Eis liegt der Breitbandausbau. Planungen für einen eigenwirtschaftlichen Ausbau durch die Firma Bayernwerk Netz seien mit Kriegsbeginn in der Ukraine eingestellt worden. Zur Zeit gebe es keine weiteren Angebote. „Und es ist kein Geld da, dass die Gemeinde es selber macht.“

Post vom Anwalt bekam die Gemeinde in Bezug auf die unübersichtliche Situation rund um die Verkehrsinsel an der Einmündung der Vogacher in die Dorfstraße in Längenmoos. Hier werde man künftig aus Richtung Vogach nur noch rechts um die Insel herumfahren können, so Ostermeier.

Schwierigkeiten bei neuen Radwegen

Für einen Radweg an der B2 habe die Gemeinde Grundstücke sichern können, „aber weiterführend nach Mittelstetten muss noch ein Anlieger überzeugt werden“. Schlecht sieht es dagegen für einen Radweg Richtung Tegernbach aus. Die Gespräche mit Grundstückseigentümern seien „schwierig“, wobei er immer wieder neue Anläufe unternehme, so Ostermeier.

Zum Haushalt berichtete Kämmerer Richard Furtmeier, dass Mittelstetten schuldenfrei sei und dies dank „solider Finanzlage“ mittelfristig auch bleiben werde.

Diskussionsbedarf hatten die Anwesenden nach den ausführlichen Berichten kaum. Fragen betrafen die Straßensanierung Richtung Vogach – Planungskosten dafür sollen in den kommenden Haushalt eingestellt werden – und die mögliche Bebauung eines zentralen Grundstücks in Mittelstetten. Hier gibt es laut Rathauschef Pläne für Reihenhäuser. Allerdings sei die Fläche seines Wissens noch nicht an einen Bauträger verkauft.

Dass die Tempo-30-Regelung vor der Schule zeitlich begrenzt werde, war 2022 in der Bürgerversammlung gefordert und in der Folge zügig umgesetzt worden. Dafür gab es Lob für Ostermeier, der sich am Ende des Abends über einen kräftigen Beifall freuen durfte.

