Glonnquell-Schützen feiern 50. Geburtstag mit Festzug und Fahnensegnung

Von: Eva Strauß

Bunte Blumen und prächtige Fahnen: Pfarrer Anton Brandstetter hielt den Festgottesdienst in der Kirche St. Silvester ab. © Anton Fasching

Die Glonnquell-Schützen schießen bereits seit einem halben Jahrhundert. Sein 50. Jubiläum hat der Verein aus Mittelstetten nun groß gefeiert – einen Tag lang mit Orts- und Patenvereinen. „Es war hervorragend, weil wir bis zum Schluss keinen einzigen Tropfen Regen hatten“, freut sich Kassier Erwin Lauchner.

Mittelstetten – Insgesamt 16 Vereine – 13 aus dem Ort und drei Patenvereine – marschierten am Sonntagvormittag zur Kirche St. Silvester. Dort zelebrierte Pfarrer Anton Brandstetter den Festgottesdienst und segnete die frisch restaurierte Vereinsfahne. Zudem weihte er ein neues Fahnenband, das die Schützen-Vorstandschaft gestiftet hat.

Anschließend zog der Festzug, angeführt vom Musikverein Althegnenberg, zum Vereinsheim beim Sportgelände. Dort gab es Mittagessen, Grußworte und Ehrungen. So wurde Anton Lorchheim, der 30 Jahre Vorsitzender war, zum Ehrenschützenmeister ernannt, und er erhielt ein hohes Abzeichen des Bayerischen Sportschützenbundes. Anni Leitmeier wurde Ehrenmitglied. Sie war 27 Jahre lang Zweite Vorsitzende.

Höhepunkt der Feierlichkeiten war der Auftritt der 27 Böllerschützen aus verschiedenen Schützenvereinen der Umgebung. Diese feuerten sieben Salven ab. „Da waren die Leute wirklich begeistert“, so Lauchner. Bei Kaffee und Kuchen klang der Tag aus.

Gegründet haben sich die Glonnquell-Schützen am 27. November 1972. Erst wurde in einem zum Schießstand umgebauten Schweinestall geschossen. 2005 bekam der Verein dann gemeinsam mit den Grashoppers eine neue Bleibe. Dazu wurde von Landsberied das alte Vereinsheim gekauft und am Sportplatz in Mittelstetten wieder aufgebaut – in rund 7000 ehrenamtlich geleisteten Arbeitsstunden.

Neben dem Schießen ist der Schützenverein noch anderweitig tätig. Seit 1987 gibt es eine Theatergruppe, und, um die Vereinskasse zu füllen, wird seit 1992 vier Mal im Jahr Altpapier gesammelt. Zudem wird ein Adventsmarkt veranstaltet.

