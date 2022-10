Krieger- und Soldatenkameradschaft feiert 100. Geburtstag

Von: Eva Strauß

Der Vorstand der Krieger- und Soldatenkameradschaft Mittelstetten/Oberdorf: (v.l.) Anton Dosch, Christian Pöschl, Hans Lais, Florian Wurmbauer, Dr. Franz Grell (Vorsitzender), Herbert Bentenrieder, Peter Bauer, Thomas Räthel, Georg Keller, Christian Metzger, Erwin Metzgerer und Hermann Ostermeier. © mm

Mittelstetten – Sie hält die Erinnerung an Kriegsopfer sowie Soldaten lebendig und mahnt dadurch auch zu Frieden: die Krieger- und Soldatenkameradschaft Mittelstetten/Oberndorf. Nun feiert der Verein seinen 100. Geburtstag.

Aktuell zählt die Kameradschaft 141 Mitglieder. Das älteste Mitglied ist 98 Jahre alt, das jüngste um die 20. Einige sind dem Verein bereits in jungen Jahren beigetreten. So wie Schriftführer Hans Lais. Er war 16, als er Mitglied wurde. „Da ist man einfach eingetreten, das war halt so“, sagt er. Es habe damals außer den Burschen, den Veteranen und der Feuerwehr ja keine Vereine in Mittelstetten gegeben. Über 50 Jahre ist Lais mittlerweile dabei.

Wie aus der detaillierten Chronik zu erfahren ist, hat sich die Krieger- und Soldatenkameradschaft Mittelstetten/Oberndorf 1922 vom Veteranen- und Soldatenverein Baindlkirch abgespalten. Grund war, dass viele Mittel-stettener im Verein des Nachbarorts waren und eigenständig werden wollten. Den Wunsch ein Stück weit befeuert hat die Aufstellung des Kriegerdenkmals in Mittel-stetten im Jahr 1920. Gestiftet hatte es Dr. Ludwig Hudler. „Er hat auch einen großen Anteil daran gehabt, dass die Mittelstettener einen eigenen Verein gegründet wurde“, erklärt Lais.

Ein Jahr nach der Gründung wurde die Vereinsfahne erworben – ein teures Unterfangen wegen der Inflation. So schreibt Bürgermeister Hans Bader in seinem Grußwort zum 75. Jubiläum: „Man hat für die neue Vereinsfahne über die Vorauszahlung von 4000 Mark hinaus (Juli 1922) weitere 30 000 Mark (April 1923) und dann nochmals 50 000 Mark (Mai 1923) zugeschossen, um dann endlich am 15. Juni 1923 mit der Endsumme von insgesamt 494 000 Mark das gute Stück in Händen zu halten.“

Ab 1943 weist die Chronik kriegsbedingt eine Lücke auf – bis 1950. In diesem Jahr wurde der Verein neu gegründet: als Veteranengemeinschaft Mittelstetten-Oberndorf, 1969 erhielt er seinen heutigen Namen. Zu seinen Aufgaben gehören unter anderem die Pflege des Kriegerdenkmals, die Durchführung von Kriegsgräbersammlungen, das Abhalten des Volkstrauertages und die Teilnahme mit Fahnenabordnungen an kirchlichen und gemeindlichen Festen. es

Das Jubiläum

wird am Sonntag, 9. Oktober, gefeiert. Der Kirchenzug startet um 9.30 Uhr am Gasthof zur Post. Gottesdienst ist um 10 Uhr. Um 12 Uhr marschiert der Festzug zum Gasthof zurück. Nach dem Mittagessen folgen Reden und Ehrungen.