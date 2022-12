Adventsfenster fördern das dörfliche Miteinander

Von: Helga Zagermann

Julia Gebhard und Laura Kupfer lasen einen Bericht vom Weihnachtsfrieden 1914 an der Westfront vor. © Schlamp

Die vom Verein Dorfbelebung organisierten Adventsfenster in Mittelstetten, Längenmoos, Vogach und Tegernbach sind auch dieses Jahr ein großer Erfolg.

Mittelstetten – In den drei Ortsteilen ging an jedem Adventswochenende ein neues Fesnter auf – nun sind alle noch bis 26. Dezember täglich von 17 bis 19 Uhr zu erleben. Im Hauptort öffnen sich noch am Freitag, 23. Dezember, und Samstag, 24. Dezember neue Fenster. Auch hier sind bis 26. Dezember alle abends zu bestaunen.

Besonders viele Mitbürger trafen und treffen sich zum Auftakt eines Fensters. Dabei genießen sie die Gastfreundschaft der Fenstergestalter, die meist mit Glühwein und Plätzchen oder Stollen aufwarten, manche auch mit Kerzenlicht, Feuer, Bratwurst-Semmeln, Pizzabrötchen oder Eierpunsch.

Legosteine

Vor allem aber werden die Fenster bewundert. Da gab es Weihnachtliches aus Legosteinen zu sehen, ein etwa 100 Jahre alte Krippe, die das historische Jerusalem zeigt, und eine Szene, bei der Feuerwehrleute einen Christbaum schmücken. Ein Ehepaar hatte sich den 6. Dezember für sein Fenster gewünscht: Weil es an diesem Tag den 20. Hochzeitstag feierte.

„Aufregend war die Feuershow von Johanna Englert bei der Fenstereröffnung des Kindergartens“, berichtet Vereinsvorsitzende Katharina Schlamp. „Besinnlich wurde es, als die Chorgemeinschaft Weihnachtslieder am Fenster des Vereinsheims von Grasshoppers und Schützenverein sang.“ Und nachdenklich klang der Abend des 9. Dezember aus: Julia Gebhard und Laura Kupfer lasen einen Bericht vom Weihnachtsfrieden im Jahr 1914 vor, als deutsche, französische und englische Soldaten in den Schützengräben an der Westfront gemeinsam „Stille Nacht, heilige Nacht“ sangen.

Elke Loibl gestaltete Adventsfenster 15 in Mittelstetten und ist häufig bei Fenstereröffnungen dabei. Auf die Frage, was ihr daran so gut gefällt, nennt sie drei Faktoren: „Man trifft sich und tauscht sich aus und lernt neue Mitbürger kennen.“ Zudem entdecke man vielfältig gestaltete Fenster mit unterschiedlichen Motiven und Techniken. „Manche haben einen religiösen Schwerpunkt, andere eher einen romantischen oder kindgerechten.“ Man komme mit den Fenstergestaltern ins Gespräch und erfahre Hintergründe, so Elke Loibl. Und drittens komme man dann runter vom Sofa, man komme raus und unter Leute – „auch wenn es draußen nieselt oder klirrend kalt ist“.

Die Vereinsvorsitzende Katharina Schlamp bedankt sich mit dem Vereinsvorstand bei allen Familien, Vereinen und Institutionen, die ein Fenster gestaltet haben. Zudem dankt sie „allen, die zusätzlich durch ihre Gastfreundschaft oder besondere Darbietungen die Adventsatmosphäre und das dörfliche Miteinander so wunderbar gefördert haben und fördern“. zag

Abschluss der Aktion

Am 23. Dezember öffnet sich ein Fenster bei Familie Schebesta, Oberdorfer Straße 6, am 24. Dezember dann in der Kirche St. Silvester, die ab 15 Uhr geöffnet ist. Dort ist zum Abschluss eine kleine Feier mit besinnlichen Texten geplant. Alle Fenster kann man bestaunen im Internet auf der Seite mittelstetten.de/dorfbelebung-mittelstetten. Neben Fotos der Fenster gibt es dort auch Hintergründe zur Gestaltung.

