Wer bekommt Bauland in Mittelstetten? Kriterienkatalog verzwickt

Die Suche nach einem erschwinglichen Baugrundstück wird für viele Familien zur Herausforderung © Symbolbild: Thomas Warnack / dpa

Bauland in der Gemeinde günstiger an Einwohner zu vergeben ist verzwickt. Etwas Spielraum bleibt der Kommune dennoch, hieß es in Mittelstetten.

Mittelstetten – Verbilligtes Bauland ausschließlich für die eigenen Gemeindebürger anzubieten ist nach einem zehn Jahre alten Urteil des Europäischen Gerichshofes nicht mehr möglich. Dennoch kann das alte Einheimischenmodell unter gewissen Voraussetzungen und unter dem Namen Baulandeigensicherung immer noch angewendet werden.

Welchen Spielraum die Kommune dabei noch hat, ließ sich der Gemeinderat jüngst von Kämmerer Richard Furtmeier erläutern. Schließlich rückt das neue Baugebiet in Tegernbach näher. Dort sollen drei Parzellen vergünstigt abgegeben werden.

Beim letzten großen Baugebiet am Katzenbach ließ sich das Vergabemodell noch auf die ortsansässigen Bauwilligen zuschneiden. Grob gesagt gab es um so mehr Punkte je länger die Wohndauer in Mittelstetten war. Soziale Aspekte – Behinderung, geringes Einkommen, Kinder – spielten zwar schon eine Rolle, waren aber bei weitem nicht so gewichtet wie in den aktuellen Leitlinien, auf die sich EU-Kommission, Bund und Freistaat verständigt haben. Jetzt müssen sie mindestens zu 50 Prozent berücksichtigt werden.

Ortsansässigkeit (oder Erwerbstätigkeit in der Gemeinde) bringt nur noch bis zur Dauer von fünf Jahren Punkte, ist aber keine Bedingung. Bewerben dürfen sich alle volljährigen EU-Bürger. Daneben gibt es eine Reihe weiterer Bestimmungen zu Einkommenshöchstgrenzen und Vermögensanrechnung.

Bei der eigenen Gewichtung bleiben einer Gemeinde nur noch beschränkte Möglichkeiten. Geringere als vor Ort durchschnittliche Einkommen können unterschiedlich angerechnet werden, ebenso der Grad der Behinderung oder der Pflegebedürftigkeit von Angehörigen. Auch beim Alter der Kinder kann differenziert werden. Spielraum bleibt zudem bei der Bewertung ehrenamtlicher Tätigkeit. Freilich eine zweischneidige Sache: Hat der Wasserwachtler aus Mittelstetten Punkte verdient, obwohl er ja nicht in der Gemeinde im Einsatz ist? Leistet der Beisitzer im Schützenverein ebensoviel wie der erste Vorsitzende? Bekommt der Feuerwehr-Kommandant mehr Punkte als sein Stellvertreter?

Ganz nach eigenem Ermessen kann der Gemeinderat aber über den Preis der frei verkauften Grundstücke und die Höhe des Nachlasses für die verbilligten Parzellen entscheiden. Die Kämmerei der Verwaltungsgemeinschaft soll jetzt einen Kriterien- und Punktekatalog für die weitere Entscheidungsfindung vorbereiten. Olf Paschen