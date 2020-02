Aufregung um Baupläne für eine Wiese in Mittelstetten

Standort Muthilostraße am Ende der Wohnbebauung, Blick nach Norden: Auf dieser Wiese soll das neue Baugebiet „Am Anger“ entstehen. Problem ist aber, dass im Osten die Hofstelle eines Nebenerwerbslandwirts angrenzt, im Westen nutzt der Mann Flächen als Weide.

Nachbar fürchtet um seine Existenz

Das neue Baugebiet in Mittelstetten ist nach wie vor der Aufreger im Dorf. Nach einem offenen Brief gegen Bürgermeister Andreas Spörl (CSU) legt nun der Rathauschef seine Sicht der Dinge dar. Er betont, dass ein betroffener Nachbar sehr wohl in die Planungen einbezogen worden sei.