Er gibt Einblicke in ein Dorf zur Kaiserzeit

1909 bat die königlich-bayerische Regierung Ortspfarrer, ihr vom Alltag ihrer Untertanen zu berichten. Das tat auch der damalige Mittelstettener Pfarrer Josef Köck. Michael Peil hat dessen Aufzeichnungen aufgestöbert und macht sie der Öffentlichkeit zugänglich. Es öffnet sich der Blick in ein bayerisches Dorf zur Kaiserzeit.

Mittelstetten – An vier Tagen im Jahr kam Fleisch auf den Tisch. ZuOstern bekamen Dienstboten (und Kinder) Eier. Und wenn die Ernte eingebracht war, gab es Bier und Dampf- oder Rohrnudeln. Den jungen Müttern brachten die Nachbarinnen nach der Entbindung Kaffee, Wein oder Zucker als Geschenk. Alle Kinder erhielten Heiligennamen. Und der Bräutigam, der eine Mittelstettenerin heiratete, was nur montags und dienstags üblich war, erhielt als Aussteuer ein Kalb.

Jaudusfeuer am Karsamstag

Solche seltenen Einblicke in das Leben in einem bayerischen Dorf zur Kaiserzeit gestatten die Aufzeichnungen des damaligen Mittelstettener Pfarrers Josef Köck. Lehrer und Historiker Michael Peil hat sie in einem Archiv aufgestöbert und in moderne Schrift übertragen. Nach und nach sollen sie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden, zunächst der Kirchengemeinde.

Man schrieb das Jahr 1909, als die königlich-bayerische Regierung offenbar Genaueres über das Alltagsleben ihrer Untertanen erfahren wollte. Die Geistlichkeit wurde gebeten, über die jeweiligen Sitten und Gebräuche kirchlicher und weltlicher Art zu berichten, möglicherweise ging eine entsprechende Aufforderung auch an die staatlichen Bezirksämter. Pfarrer Köck, der von 1905 bis 1913 in Mittelstetten wirkte, erledigte die Aufgabe mit – wie es scheint – großer Gewissenhaftigkeit. Er verfasste eine mehrseitige Einführung oder Gesamtübersicht zu den volkstümlichen Überlieferungen und notierte Details auf 48, nach Themen geordneten Karteikarten.

So erfuhr die Regierung etwa von dem Brauch der Burschen, an den drei Donnerstagen vor Weihnachten durchs Dorf zu ziehen, an jeder Tür in Versform Glück und Segen zu wünschen und dafür eine kleine Gabe zu erbitten – oder vielleicht auch zu fordern. Denn dieses sogenannte „Kröpfeln“ soll in Verruf geraten sein und verschwand schließlich ganz.

Der 1. April war ein Unglückstag

Ausgestorben ist auch die „Johanniminne“, die auf den heiligen Apostel zurückgehen soll. Der Legende nach wurde Johannes dazu verurteilt, vergifteten Wein zu trinken, den er jedoch mit einem Kreuzzeichen segnete und auf diese Weise genießbar machte. Auch in der Kirche St. Silvester wurde den Gläubigen noch 1909 zum Gedenktag am 27. Dezember Johanneswein gereicht, der allerdings – wie anzunehmen ist – schon vor der dreifachen Segnung durch Pfarrer Köck keine tödlichen Substanzen mehr erhielt.

+ 1909 wurde in St. Silvester Johanneswein gereicht, basierend auf dem Brauch der „Johanniminne“.

Der 1. April galt „bei einigen noch als Unglückstag“, notierte der Seelsorger, sollte es doch das Geburtsdatum von Judas sein. Am Karsamstag, beim „Jaudusfeuer“, wurde der Verräter jedenfalls von der Dorfjugend symbolisch verbrannt.

Forscher Keil wollte mehr über den Autor wissen, aber selbst Kirchenpfleger Leonhard Bachmeir musste im Wesentlichen passen. Ein paar Lebensdaten gibt es: Der Geistliche war Mitgründer des Mittelstettener Burschenvereins und starb 1928. Und es gibt ein altes Foto, von dem aber nicht sicher ist, ob es wirklich Köck zeigt.

Das Bier um 11 Uhr war nur Dünnbier

Von den Aufzeichnungen des Pfarrers hatte man im Ort keinerlei Kenntnis mehr. Immerhin konnten einige Ältere den aus dem Ruhrgebiet zugezogenen Historiker in einer Hinsicht aufklären. Denn nach der Milch- oder Brotsuppe zum Frühstück morgens um 5 Uhr (und bei den wohlhabenderen Bauern einem Kaffee um 8 Uhr) gab es schon zur ersten Pause um 11 Uhr Bier und Brot zur Stärkung, hielt der Geistliche fest. Natürlich hätte es bei den Vorfahren nur „Dünnbier“ gegeben, erläuterten die heutigen Mittelstettener dem Zugezogenen.

Peil ist Lehrer an einer Münchner Inklusionsschule, hat sich aber als Historiker immer schon mit der Kirchengeschichte beschäftigt. So auch in seiner neuen Heimat. 2014 kaufte der heute 52-Jährige den alten Stölzlbauer-Hof an der Glonn, dessen zum Wohnhaus umgebauter Kuhstall kurz nach der Renovierung wegen eines technischen Defekts abbrannte. In dieser Zeit lernte Peil moderne, aber seltene Gebräuche in einem bayerischen Dorf kennen: Noch in der Brandnacht halfen Einwohner, eine riesige Plane über dem Loch im Dach aufzuziehen. Die Familie wurde über Wochen bei Nachbarn einquartiert und war fast jeden Tag woanders zum Essen eingeladen.

Heute schwärmt Peil von einem „tollen Dorf mit offenen, freundlichen Menschen“. Er ist in der Chorgemeinschaft, beim Verein Dorfbelebung und den Schützen aktiv, jüngst wurde der relative Neubürger mit dem drittbesten Ergebnis seiner Wählergruppe in den Gemeinderat gewählt. Er lebt mit Frau und zwei Kindern, vier Katzen, fünf Enten, rund 20 Hühnern und etwa 80 Brieftauben im wiedererstandenen Haus.

Selbst lesen: Wer Sütterlin beherrscht: Die Aufzeichnungen von Pfarrer Köck sind beim Institut für Volkskunde der Kommission für bayerische Landesgeschichte archiviert und im Internet zugänglich: www.bavarikon.de.

von Olf Paschen

Weitere Nachrichten aus Mittelstetten: Die Gemeinde steht vor finanziell schwierigen Zeiten.