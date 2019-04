Fahranfänger landete mit Mercedes in Garten: Jetzt herrscht blanke Angst unter den Nachbarn

Nach dem Unfall, bei dem vorletztes Wochenende ein Fahranfänger mit seinem geliehenen Mercedes in einem Vorgarten landete, sind die Anwohner besorgt.

Mittelstetten – Ein betroffener Bürger nutzte die Aktuelle Viertelstunde des Gemeinderats, um von „teils blanker Angst“ unter den Nachbarn zu berichten. Kurz bevor der 17-Jährige die Kontrolle verlor, seien sogar noch Kinder am Ort des Geschehens, der 90-Grad-Kurve am Ortsausgang Richtung Tegernbach, gewesen. An diesem Samstag war Ramadama in Mittelstetten, mehr Passanten als sonst waren unterwegs. Bei dem Unfall wurden der Fahrer und seine beiden Beifahrer verletzt.

17-Jähriger fährt mit Mercedes in Garten in Mittelstetten: Gemeinde ergreift Maßnahmen

Wie Bürgermeister Andreas Spörl (CSU) berichtete, hat er bereits am nächsten Tag die Aufstellung der gemeindlichen Geschwindigkeitsanzeige veranlasst. Seitdem wird in beiden Richtungen das Tempo gemessen, angezeigt wird die gefahrene Geschwindigkeit allerdings nur ortsauswärts.

Ob der Fahrer tatsächlich „mit 120 bis 140“ durch Mittelstetten raste, wie der Anwohner glaubte, steht dahin. Deutlich zu schnell war er für die scharfe Kurve auf jeden Fall. Aber gerade solche Unfälle, bedingt durch mangelnde Fahrpraxis und Fahrlässigkeit, ließen sich kaum vermeiden, sagte Spörl, der auch schon mit der Besitzerin des lädierten Vorgartens gesprochen hatte, in der Sitzung.

Fahranfänger raste mit Mercedes in Garten: Hilft eine Leitplanke?

Sein spontaner Vorschlag einer Leitplanke wurde von der Anwohnerin nicht begrüßt: Kaum auszudenken, wenn das Fahrzeug auch noch abgehoben hätte. Über bauliche Veränderungen in der Kreisstraße müsste ohnehin das Landratsamt entscheiden. Sollten die jetzt gemessenen Daten aber zeigen, dass auch im Normalverkehr tatsächlich oft zu schnell gefahren werde, könne man immerhin mit Argumenten etwa für eine Geschwindigkeitsbeschränkung werben.

Eine andere Feststellung des Bürgers blieb in der Sitzung unwidersprochen. Der Mann hatte in vier Stunden an einem Wochenendtag 80 Motorräder gezählt, die zum Teil hin- und hergefahren sein sollen. Die scharfe Biegung der Kreisstraße ist für die Biker wohl eine Kurve, in die man sich richtig reinlegen kann. op

