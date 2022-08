Funkstrahlung soll gemessen werden

Mittelstetten

Der Gemeinderat von Mittelstetten will sich nicht nachsagen lassen, etwaige Gefährdungen für die Bevölkerung aufgrund der neuen Mobilfunk-Generation aus den Augen gelassen zu haben.

Mittelstetten - Sobald der Längenmooser Funkturm vom Anbieter Telefónica auf die 5G-Technik nachgerüstet ist, soll ein Gutachter an sechs Messpunkten in der kleinen Ortschaft die ankommende Strahlenbelastung überprüfen. Derselbe Germeringer Experte hatte schon vor Jahren Untersuchungen angestellt. Damals wurde nicht einmal ein Prozent des erlaubten Grenzwerts erreicht.

Der Mobilfunkbetreiber sieht in der Erweiterung auf 5G eine optimale Kombination aus funktechnischen Erfordernissen und wirtschaftlichen Überlegungen, wie es in einem Schreiben an die Gemeinde Mittelstetten heißt. Ein zusätzlicher Standort für eine Sendeanlage werde auf diese Weise überflüssig. Telefónica muss die Kommune zwar über ihre Absichten informieren, einer Genehmigung bedarf es bei einer bestehenden, ortsfesten Anlage aber nicht. Für das neuerliche Gutachten sind 1500 Euro veranschlagt. Zwei Drittel davon können durch ein staatliches Förderprogramm finanziert werden. op

