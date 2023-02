Kinderbetreuung wird deutlich teurer

Eine Kita (Beispielfoto) © Monika Skolimowska

Die Gemeinde Mittelstetten zieht die Gebühren für ihr Kinderhaus merklich an.

Mittelstetten – Ab September werden die Elternbeiträge um zwölf Prozent erhöht. Für die ein- bis zweistündige Betreuung im Kindergarten sind dann 65 Euro monatlich fällig, am oberen Ende stehen die 403 Euro für über neun Stunden Buchungszeit täglich in der Krippe. In der Praxis kommt so etwas aber kaum vor.

In die Neukalkulation wurden zwar die steigenden Personalkosten berücksichtigt, aber noch nicht die vermutlich ebenfalls anziehenden Energiekosten. Die werden von der Gemeinde zunächst allein getragen. Bei einem Gesamt-Etat von einer knappen Million Euro fährt das Kinderhaus ein jährliches Defizit zwischen 250 000 und 300 000 Euro ein. Der Gemeinderat hatte verabredet, die Gebühren alle zwei Jahre anzupassen, um große Sprünge zu vermeiden. op

