Motorradfahrer kracht frontal in Kleintransporter

Unfall beim Überholen

von Helga Zagermann schließen

Beim Überholen hat ein Motorradfahrer am Donnerstag in Mittelstetten einen Unfall gebaut. Er knallte frontal in einen Kleintransporter und wurde schwer verletzt.