Absage: Mittelstetten bleibt beim Nein zu Solarparks

Mittelstetten sprach sich gegen Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen aus (Symbolfoto) © dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Die Gemeinde wird weiterhin keine möglichen Flächen für Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen ausweisen.

Mittelstetten – Einstimmig lehnte der Gemeinderat jetzt einen entsprechenden Antrag von Werner Fischer, Inhaber eines Ingenieurbüros und ehemals treibende Kraft für den Bürgerentscheid gegen ein Gewerbegebiet, ab.

Die Lokalpolitiker folgten im Wesentlichen der Argumentation der Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf, die auf die im neuen Baugesetzbuch privilegierten Agrar-PV-Anlagen verwiesen hatte. Allein dadurch könnten bei entsprechendem Interesse mehrere Potenzialflächen entstehen.

Nachteile für die Landwirtschaft

Außerdem wurde auf einen 13 Jahre alten Beschluss verwiesen. Schon 2010 hatte sich der Gemeinderat weder für eine Standort-Untersuchung noch gar für eine Änderung des Flächennutzungsplans zur Ausweisung denkbarer Solarkraftwerke erwärmen können.

Bürgermeister Franz Ostermeier (Wählergruppe „Wir für unsere Gemeinde“/WUG) führte gegenüber dem Tagblatt weitere Argumente an: Als PV-Standort ausgewiesener Grund könnte bei einer Hofübergabe zu steuerlichen Nachteilen führen. Außerdem brauche es auch ausreichend landwirtschaftliche Flächen zur Lebensmittelproduktion.

Bürgermeister Franz Ostermeier sagt, es sei vernünftiger, einzelne Anträge jeweils gesondert zu prüfen. Zuletzt war der Wunsch einer Tegernbacherin vom Gemeinderat abgelehnt worden – sie wollte ihr Hanggrundstück nahe der Ortschaft mit Kollektoren belegen.

Fischer hatte noch in einem Schreiben an den Gemeinderat von einer klaren kommunalen Aufgabe gesprochen, die örtliche Energiewende „zu begleiten und zu ermöglichen“. Gerade durch ausgewiesene Vorrangflächen könne auch dem Wildwuchs genehmigungsfreier Anlagen begegnet werden. Statt einzelne Bauwünsche zu prüfen, brauche es klare Vorgaben und ein zukunftsfähiges Konzept, so Fischer: „Man sollte einem Antragsteller nicht nur sagen,wo man die Anlage nicht möchte, sondern auch sagen können, wo man sie befürworten würde.“

Gemeinderat durch einen Bürger gestresst?

In der selben Sitzung wurde auch die Idee Fischers, einen Energiebeirat mit örtlichen Experten einzurichten, ebenso einstimmig abgelehnt. „Sollte die Notwendigkeit in dieser Richtung aufkommen“, hieß es in der Beschlussvorlage der Verwaltung, werde der Gemeinderat einen entsprechenden Ausschuss aus seinen Mitgliedern berufen, der „bei Problemen“ externe Beratung einholen werde.

Mit der Person des Antragstellers hätten beide Entscheidungen „absolut nichts zu tun“, sagte der Bürgermeister dem Tagblatt. Fischer dagegen ist der Meinung, dass sich der Gemeinderat von ihm „gestresst“ und „belästigt“ fühlt und glaubt sich „zurückversetzt in Spörls Zeiten“, also die Amtszeit des früheren Rathauschefs. Vorerst will er keine weiteren Initiativen entwickeln: „Ich mach’ jetzt Pause, ich brauche Abstand“, so Fischer. Olf Paschen

