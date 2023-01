In Tegernbach entsteht ein Baugebiet – das erste seit 25 Jahren

In der künftigen Wohnsiedlung mit dem Namen „Hochfeld“ in Tegernbach können bald die ersten Erschließungsarbeiten beginnen.

Tegernbach – Der Gemeinderat behandelte jetzt abschließend die vorgebrachten Anregungen und Einwendungen und billigte den Bebauungsplan für die insgesamt zehn Parzellen am südlichen Ortsrand. Es ist die erste geschlossene Baulandausweisung in dem Mittelstettener Ortsteil seit rund einem Vierteljahrhundert.

Sensible Lage am Ortsrand

Als Hauptkritiker der neuen Siedlung erwies sich einmal mehr das Landratsamt. Die Kreisbehörde rügte vor allem eine „spornartige Erweiterung“ Tegernbachs in eine eigentlich schützenswerte Landschaft. Dass es sich um eine „sensible Ortsrandlage“ handele, sei von der Gemeinde zu wenig berücksichtigt worden.

Außerdem widerspreche die Planung, die ausschließlich Einzelhäuser vorsieht, dem Prinzip eines sparsamen Umgangs mit Grund und Boden. In Bruck hätte man sich außerdem mehr Baumpflanzungen und überdachte Fahrradständer auf öffentlichem Grund, sowie eine Erschließung von der Baierberger- statt der Mittelstettener Straße aus gewünscht.

Durchaus verträglich

Der Gemeinderat folgte dagegen in Gänze den – vom Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf – vorgelegten Gegenargumenten. Die Planung sei in dieser Größenordnung und Lage für Tegernbach durchaus verträglich und decke einen „dringenden Wohnbedarf“ der Bevölkerung. Und gerade durch die niedrigen Baukörper, die im Übrigen zur Ortschaft passten, und zudem eine breite öffentliche Grünfläche werde man der sensiblen Ortsrandlage gerecht. Fahrräder trocken unterzubringen, dürfe man den einzelnen Bauherren zutrauen. Eine andere Zufahrt scheitert am fehlenden Grundstück.

Werden Bodenbrüter vertrieben?

Eine kleinere Diskussion gab es nur über die Bedenken, die ein anderer Träger öffentlicher Belange in seiner Stellungnahme vorgebracht hatte: Der Landesbund für Vogelschutz befürchtete, dass bodenbrütendes Federvieh vertrieben werden könnte. Landschaftsplaner und ein eigens eingeschalteter Biologe waren allerdings zu dem Schluss gekommen, dass das bisher schon intensiv bewirtschaftete Grünland kaum als ideales Fortpflanzungsgebiet gelten konnte. Und selbst wenn künftig ein Stück Natur wegfalle, blieben in Mittelstetten noch 176 Hektar Grünland zum Brüten.

Hinweis auf das Läuten der Glocken

Ein weiterer, kurz behandelter Punkt war schließlich die Anmerkung der Bischöflichen Finanzkammer. Die hatte daran erinnert, dass in der Kirche St. Stephan manchmal die Glocken läuten und bat um einen entsprechenden Hinweis im Bebauungsplan. Dass man auch schon auf dem Land so etwas als mögliche Lärmquelle für künftige Bewohner erwähnen muss, sorgte für – etwas getrübte – Heiterkeit. Dem Wunsch der Kirche wird aber gefolgt.

Wenn alles klappt, könnte im März mit den Erschließungsarbeiten begonnen werden. Der Gemeinderat wird wohl ebenfalls noch im Frühjahr entscheiden, zu welchen Bedingungen die fünf gemeindlichen Grundstücke am Hochfeld verkauft werden sollen. Ein Teil wird wohl für Einheimische reserviert. (OLF PASCHEN)

