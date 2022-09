Nach Kündigung: Mittelstetten steht noch ohne Winterdienst da

Von: Ulrike Osman

Teilen

Mittelstetten sucht einen Winterdienst. © Beispielfoto: Sanner

Auf einen milden Winter dürften in diesem Jahr viele Menschen hoffen. In Mittelstetten gibt es neben der Heizkostenexplosion einen weiteren Grund dafür.

Mittelstetten – Der bisherige Winterdienst hat gekündigt, ein Neuer wurde noch nicht gefunden. Das berichtete Bürgermeister Franz Ostermeier auf der gut besuchten Bürgerversammlung im Gasthof zur Post.

Im Juli sei die Kündigung des bisherigen Dienstleisters fristgerecht im Rathaus eingegangen. Seitdem bemüht sich Ostermeier um Ersatz. Er habe mit elf Landwirten und Firmen gesprochen, doch von niemandem eine Zusage bekommen. Eine Anfrage bei einer Firma in Dachau laufe noch. Innerhalb der nächsten zwei Wochen soll eine Antwort vorliegen, so der Rathauschef. Sollte auch diese negativ ausfallen, schaut es schlecht aus. „Im schlimmsten Fall müssen wir den Winterdienst auf ein Minimum reduzieren.“

Konkret könnte das bedeuten, dass nur noch die Hauptstraßen geräumt werden, um den Busverkehr zu gewährleisten. Ob es rechtlich möglich sei, Schnee und Eis in Wohnstraßen liegen zu lassen, müsse noch geklärt werden.

Die Anschaffung eines eigenen Räumfahrzeugs sei zwar denkbar, entgegnete Ostermeier auf die Frage eines Bürgers. Allerdings sei das für die Gemeinde eine hohe Investition („Leute, das ist euer Geld, nicht meins.“) Außerdem müsste dann auch ein weiterer Bauhofmitarbeiter eingestellt werden.

Personal-Engpass

Personalengpässe drohen auch im Kindergarten, nachdem eine Erzieherin wegen Schwangerschaft ausfällt und die Vertretung trotz bereits unterschriebenen Vertrags wieder abgesprungen ist. Auch hier läuft noch die Personalsuche, doch viel Hoffnung hat Ostermeier nicht. „Wenn im Januar neue Kinder hinzukommen, wird der Stellenschlüssel nur noch ganz schwer zu halten sein.“ Sollte es dann zu Ausfällen kommen, müssten die Betreuungszeiten gekürzt werden. Denn: „Mein Personal verheize ich nicht“, stellte der Bürgermeister klar.

Unterdessen ist die Installation einer fest verbauten Lüftungsanlage in der Schule „auf der Zielgeraden“. Die Arbeiten hätten sich weitaus schwieriger und langwieriger gestaltet als gedacht. Bis zum Unterrichtsbeginn nächste Woche werde die Maßnahme zum großen Teil abgeschlossen sein. Die Lehrer würden „noch keine guten, aber zufriedenstellende Klassenzimmer“ vorfinden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Dass in Oberdorf zu schnell gefahren wird, ist einer Bürgerin zufolge ein dauerndes Ärgernis und eine Gefahr für die Kinder im Ort. Die von den Einwohnern geforderte Tempo-30-Regelung sei von den zuständigen Behörden aufgrund der geringen Zahl an Unfällen aber abgelehnt worden, bedauerte Ostermeier. Er wisse selbst, dass in Wirklichkeit mehr passiert sei, was jedoch nicht bei der Polizei gemeldet wurde.

Tempo 30

Vor der Schule dagegen ist Tempo 30 vorgeschrieben. Ein Bürger forderte allerdings, die Regelung zeitlich zu begrenzen, damit außerhalb der Schulzeiten schneller gefahren werden könne. Ostermeier will das Thema demnächst dem Gemeinderat vorlegen.

Im Hinblick auf die steigenden Energiekosten kündigte der Bürgermeister Sparmaßnahmen an. Die Heizung in der Turnhalle werde heruntergefahren. Auch in Schule und Kindergarten sollen „leichte Anpassungen“ vorgenommen werden. „Aber es wird kein Kind frieren müssen.“

Den Haushalt 2023 werde die Gemeinde ohne staatliche Hilfe nicht stemmen können, so Ostermeier. Es sei denn, man greife auf die Rücklagen zu – „und das ist nicht Sinn der Sache“. Warum die Gewerbesteuereinnahmen in den letzten zwei Jahren stark gesunken seien, wollte ein Bürger wissen. Ostermeier begründete dies mit den Einbußen der Unternehmen – besonders der örtlichen Messebauer – durch die Corona-Pandemie.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.