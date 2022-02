Neues Gasthaus mit sehenswerter Maßkrugsammlung

Teilen

So sieht der Gasthof zur Post heute aus: Die Wirtschaft ist noch immer beliebter Anlaufpunkt der Vereine. © Weber

Ein Gasthaus ist der gesellschaftliche Mittelpunkt eines Dorfes. Doch genau der fehlte in Mittel-stetten sechs Jahre lang, das Vereinsleben litt. Doch die trockenen Zeiten waren Anfang 1972 vorbei, wie damals im Brucker Tagblatt zu lesen ist.

Mittelstetten – Die Geschwister Lorenz und Ottilie Karl aus Längenmoos eröffneten das neu gebaute Gasthaus „Zur Post“.

Der Zeitungsartikel von Anfang 1972: „Der große Durst ist vorbei“, heißt es damals, weil es nach sechs Jahren ohne Wirtschaft endlich wieder eine Schankstätte gab. © mm

Seit 1966 hatte es im Ort keine Wirtschaft mehr gegeben. Sie war abgerissen worden. Das neue Gasthaus entstand aus einem umgebauten Stadel, weil das alte Wirtsgebäude nur unter schwierigsten Bedingungen renoviert hätte werden können. 200 Plätze hat die neue Wirtschaft, wovon 60 im Gastzimmer zur Verfügung standen. Zudem gab es ein kleineres und ein größeres Nebenzimmer. Geplant waren der Bau einer Terrasse für rund 200 Personen sowie zehn Fremdenzimmer. Besonders sehenswert laut dem damaligen Zeitungsartikel ist die Maßkrugsammlung von Lorenz Karl, die er über Jahren zusammengetragen hatte.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.

Lorenz und Ottilie Karl kamen aus der Gastronomie. Im elterlichen Gasthaus in Längenmoos hatten sie ihr Handwerk gelernt. Die Post in Mittelstetten gehörte ihrem Onkel Johann Karl, der die frühere Besitzerin geheiratet hatte. 1966 gab er die Wirtschaft auf.

Die Mittelstettener Post ist bereits seit dem 15. Jahrhundert bekannt. Von ihrem hohen Alter zeugen vor allem eine im Lokal in die Wand eingelassene Eisenplatte, vermutlich eine Herdplatte, die 1717 gegossen worden war und das Wappen der Posthalter zeigt, ist weiter in dem Bericht zu lesen. Die Post lag auf der Strecke zwischen München und Augsburg. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts wurde auf dieser Straße ein regelmäßiger Postbetrieb mit Stafetten eingerichtet. Im Juni 1653 kehrten die Kurfürsten von Mainz und Trier in Mittelstetten ein. Weiter ist überliefert, dass zu Beginn des 18. Jahrhunderts zwischen dem Kloster Fürstenfeld, zu dem das Post-Gasthaus gehörte, und dem Katasteramt Dachau ein Streit um die Schankgerechtigkeit entstanden war. es

(In der Serie „Zurückgeblättert“ blickt das Tagblatt regelmäßig auf alte Berichte zurück)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.