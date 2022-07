Ramadama an 45 Sitzbänken

Mit Freischneider und Rasentrimmer wurden die Flächen rund um 45 Sitzbänke gepflegt. © Privat

45 Sitzbänke gibt es zusammen in den sechs Ortsteilen der Gemeinde Mittelstetten – schöne Ausruh- und Aussichtsplätze, wenn sie denn gepflegt werden.

Mittelstetten – Dass dem so ist, dafür haben jüngst Ehrenamtliche des Vereins Dorfbelebung Mittelstetten gesorgt. Sechs Tage lang wurde gewerkelt.

„Außer einem Bonbonpapier und einer leeren Sektflasche an der entlegensten Bank der Gemeinde haben wir keinen Müll gefunden“, berichtet Gebhard Dörr, Kassier beim Verein Dorfbelebung. Deshalb geht sein „Dank an alle Benutzer. Da trägt man gerne dazu bei, die Bänke jedes Jahr zu pflegen.“ Denn auch ohne Unrat war für die Helfer der Aktion „Saubere Bänke in unserer Landschaft 2022“ viel zu tun.

Mit sechs anderen Vereinsmitgliedern war er mit Freischneider, Rasentrimmer, Heckenschere und Putzmaterial unterwegs, um die Bänke zugänglich zu machen – es wurden Gras und Gestrüpp beseitigt – und gründlich zu säubern. Dörr sagt: „Natürlich nagt an den Bänken auch der Zahn der Zeit.“ So wurde im Rahmen der Aktion Restaurierungs- beziehungsweise Reparaturbedarf notiert. Auch darum kümmert sich der Verein – sofern private Spender oder Eigentümer vorhanden sind, in Zusammenarbeit mit diesen, unter anderem mit der Gemeindeverwaltung.

„Jetzt macht es wieder Spaß, sich auf eine Bank an einem schönen Platz in der Gemeinde zu setzen“: Das ist der Fazit der Helfer Walther Matthes, Magda Schebesta, Jeannette Franz, Elke Loibl und Katharina Schlamp. Radfahrer Kuno Scharpf hat noch einen besonderen Tipp parat: In seinem Rucksack steckt stets eine zusammengefaltete wasserdichte Sitzunterlage, sodass er auch nach einem Regenguss eine Pause auf einer Bank einlegen kann.

