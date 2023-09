So viel kostet Bauland in Tegernbach

Teilen

480 Euro soll der Quadratmeter Grund im neuen Baugebiet „Am Hochfeld“ für Einheimische kosten. Damit liegt der vergünstigte Preis deutlich unter den 600 Euro, den die Gemeinde für ihre anderen Grundstücke auf dem freien Markt verlangen will.

Tegernbach - Die Erschließungskosten von jeweils 200 Euro herausgerechnet, bedeutet das einen Nachlass von 30 Prozent im Rahmen der Bauland-Eigensicherung.Ursprünglich war auch eine Reduzierung um fast die Hälfte im Gespräch. Angesichts der Grundstücksvergabe am Katzenbach, dem letzten großen Baugebiet in Mittelstetten, wo nur eine Ermäßigung von 20 Prozent gewährt wurde, wollte der Gemeinderat allerdings nicht zu großzügig sein. Der Bodenrichtwert in Tegernbach liegt bei 500 Euro pro Quadratmeter, tatsächlich verlangt und erlöst werden nach den Erfahrungen der letzten Zeit aber rund 600 Euro.

Der Gemeinde gehören in der künftigen Siedlung am südlichen Ortsrand fünf Grundstücke, bei einem weiteren ist sie Miteigentümerin. Drei der im Schnitt gut 500 Quadratmeter großen Bauparzellen werden günstiger verkauft und nach einem Kriterienkatalog an jene Bewerber vergeben, die bei Wohndauer, Familienverhältnissen und sozialen Aspekten die meisten Punkte erreichen. Die Vergabe soll Anfang nächsten Jahres starten.

von Olf Paschen