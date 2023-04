Er hat seine Spuren in vielen bekannten Kirchen hinterlassen

Nachruf

Konrad Kästle aus Vogach war ein Star in seinem Metier, blieb aber immer bescheiden. Jetzt ist er im Alter von 94 Jahren gestorben.

Vogach – Zu seinen Auftraggebern zählten Millionäre und Kirchenfürsten. Sie holten den renommierten Kirchenmaler, Fassmaler- und Vergoldermeister Konrad Kästle für Restaurations- und Dekorationsarbeiten, die niemand so ausführen konnte wie er.

Das Leben des gebürtigen Gundelfingers gehörte der Kunst, seit er an einem Wintertag im Jahr 1941 vor der Kälte Zuflucht in einer kleinen Kirche gesucht hatte. Dort waren gerade Restaurationsarbeiten im Gange. Fasziniert beobachtete der damals 13-Jährige, wie Figuren hergerichtet und Altäre ausgebessert wurden. Noch im gleichen Jahr begann er eine Lehre als Kirchenmaler.

Die Dinge fügen sich

Nach dem Krieg ging Kästle als Geselle nach München, wo sich vieles glücklich für ihn fügte. Nicht nur, dass er schnell beruflich Fuß fasste. Auch privat fand er sein Glück – an der Seite einer jungen Berlinerin, die er im Café seiner Tante am Lenbachplatz kennenlernte.

Bald machte Konrad Kästle sich selbstständig und übernahm Restaurationsarbeiten in vielen repräsentativen Gebäuden. In der Asamkirche, im Bürgersaal, an der Fassade der Residenz, im Alten Peter und in etlichen weiteren Kirchen hat er seine Spuren hinterlassen. Seine besondere Stärke war das Vergolden.

Sein erster Chef hatte ihm Tricks beigebracht, die sonst niemand kannte. Außerdem entwickelte Kästle über die Jahre ein Verfahren zum Lackieren von Decken, das sie glatter aussehen ließ als die Motorhaube eines Neuwagens. Konkurrenten versuchten, es ihm nachzumachen, schafften es aber nie.

Obwohl er in seinem Handwerk so etwas wie ein Star war, blieb der zweifache Vater immer bescheiden. Aber eingeschüchtert von glamourösen Auftraggebern war er auch nicht. Das konnte die Familie Swarovski in Österreich sein, die bayerischen Molkerei-Millionäre Meggle oder das Kloster Andechs, dessen Bierstuben er künstlerisch ausgestaltete. In späteren Jahren arbeitete Kästle viel mit seinem Sohn zusammen, den er nach eigener Aussage für den besseren Maler hielt.

Hilfsbereit

In Vogach lebten die Kästles seit 1971. Im Dorf wusste man sie bald als kommunikative und hilfsbereite Mitbürger zu schätzen. Kästle übernahm Restaurierungsarbeiten in der Kirche und fasste Feldkreuze neu, stand als Berater zur Verfügung – und wollte meist kein Geld dafür. Die Bilder, die er in seinem Atelier bis ins hohe Alter malte, verschenkte er oft.

Kästles Sohn starb mit 61 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls. Zuletzt musste das Ehepaar auch noch den Krebstod der Tochter verkraften. An der Beisetzung konnte Konrad Kästle infolge eines schweren Sturzes nicht mehr teilnehmen. Zwölf Tage danach schloss er selbst für immer die Augen. Er wurde 94 Jahre alt.

