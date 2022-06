Nudeln aus Tegernbach: Landwirt setzt jetzt auf Pasta-Produktion

Teilen

Wollen Pasta herstellen: Andreas und Susanne Helgemeir, umringt von ihren Hühnern und den beiden Ziegen. Letztere schützen die Hühner vor den Angriffen von Raubvögeln. © Weber

Der Malchinger Familienbetrieb Dinkel bekommt als Nudel-Hersteller Konkurrenz aus dem Landkreis. In Tegernbach (Mittelstetten) will Landwirt Andreas Helgemeir einen Kuhstall auf dem elterlichen Hof für die eigene Produktion von Pasta nutzen.

Tegernbach – Denn bei Helgemeirs fallen immer wieder Eier an, die nicht zum Verkauf, aber zur Nudel-Herstellung geeignet sind.

Helgemeirs sind nicht neu im Nudelgeschäft. Schon bisher lieferten sie Eier für einen Pasta-Hersteller im Landkreis Aichach-Friedberg und verkauften die fertigen Nudeln im eigenen Hofladen. Der dortige Fabrikant geht aber in absehbarer Zeit in Rente, andere kleinere Betriebe sind ausgelastet. So kamen sie auf die Idee, die Teigwaren selbst herzustellen.

Laut Helgemeir braucht es für die Manufaktur zunächst einen Teig-Kneter, dann die eigentliche Nudel-Maschine, die je nach Matrize bis zu 70 verschiedene Sorten formen kann, und schließlich Trockenräume, die mit Luft-Entfeuchtern und Ventilatoren ausgestattet sind.

Tegernbach: Landwirt produziert Nudeln - 750 Kilo Pasta an drei Tagen

Und ein paar helfende Hände sind nötig, denn schließlich müssen die Eier vorher aufgeschlagen werden. Bei einer geplanten Produktion von 750 Kilogramm an insgesamt drei Tagen in der Woche kann aber wohl auf Beschäftigte von außerhalb der Familie verzichtet werden. Der Strombedarf soll durch eine Photovoltaik-Anlage gedeckt werden. Die Gemeinde hat dem Vorhaben bereits zugestimmt. Nun liegen die Pläne beim Landratsamt zur finalen Genehmigung.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Obwohl der Hühner-Bestand in den eigenen mobilen Ställen auf rund 700 Tiere anwachsen soll, werden künftig vor allem Fremd-Eier verwertet. Die fertigen Nudeln können dann unter eigenem Label – nur mit Verweis auf die Tegernbacher Produktionsstätte – vermarktet werden. „Lohnnudeln“ nennt Helgemeir diese Art von Dienstleistung. Die Nachfrage ist offenbar groß.

Das Getreide für die Pasta kommt (noch) nicht von den eigenen Äckern. Gewöhnliche Nudeln werden meist aus Hartweizen hergestellt und der wächst hierzulande nicht überall in der notwendigen Qualität. Langfristig könnte aber auch ein Teil der 40 Hektar Anbaufläche umgestellt werden, außerdem wären Vollkorn-Produkte möglich. An Bio-Nudeln ist vorerst nicht gedacht, so Helgemeir.

Lesen Sie auch Als Volksfest-Bedienung lebt sie ein halbes Jahr im Wohnwagen

Pasta-Produktion bei Landwirt in Tegernbach: Produkte mit Wildkräutern

Acht Sorten – von der Suppen- bis zur Bandnudel – will Andreas Helgemeir in Tegernbach produzieren. Den größten Absatz versprechen herkömmliche, „weiße“ Nudeln. Aber „experimentieren geht immer“, sagt der 35-Jährige. Hopfen-, Schoko- und Zimtnudeln gibt es schon als Nischen-Produkte. Helgemeir will darüber hinaus mit Wildkräutern wie Bärlauch und Brennnessel für interessantere Aromen sorgen.

Er selber wird sich aufs landwirtschaftliche Kerngeschäft konzentrieren. Die Milchviehhaltung wird zwar aufgegeben, aber Hühnerhaltung, Rindermast und Ackerbau bleiben. Eigentliche Nudel-Fabrikantin wird seine Frau Susanne.

Das neue gewerbliche Standbein gilt als zukunftsfest. Nudeln werden immer gegessen, sie sind lange haltbar und schnell zubereitet, trotzdem kann man Gästen eigene Kochkünste vorführen. Und regionale Produkte liegen im Trend.

Nur die Geschmäcker sind halt verschieden. Während der Vater dreier Kinder gerne Chili-Nudeln isst, mit dieser Vorliebe aber ziemlich allein in der Familie bleibt, schätzt seine Frau eher das konventionelle: „Stinknormale Spaghetti.“ (Olf Paschen)

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.