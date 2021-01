Schlimmer Unfall auf Kreisstraße: Auto kommt von Straße ab und kracht gegen Baum - Fahrer schwer verletzt

Nach einem Unfall am Donnerstagmorgen war die Kreisstraße bei Mittelstetten für mehrere Stunden gesperrt.

Mittelstetten - Bei einem Unfall am Donnerstag in der Früh ist ein 66-Jähriger schwer verletzt worden. Der Meringer (Kreis Aichach-Friedberg) war mit seinem Pkw von Mittelstetten kommend in Richtung B 2 unterwegs, als er gegen 7.30 Uhr aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Baum kollidierte.

Unfall bei Mittelstetten: Auto kollidiert mit Baum - Kreisstraße mehrere Stunden gesperrt

Der Mann wurde in seinem Ford eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden. Er wurde laut Polizei schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von 10 000 Euro. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden gesperrt.

Wie die Feuerwehr Mittelstetten berichtet, war es nötig, zur Rettung des 66-jährigen, eine große Seitenöffnung am Auto zu schaffen. So konnte der Meringer achsgerecht befreit werden. Zur Reinigung der Straße wurde die Ölhexe des Abschleppdienst Schweitzer nachalmarmiert.

Nach Unfall bei Mittelstetten: Autofahrer schwer verletzt - Totalschaden am Wagen

Vor Ort war auch die Freiwillige Feuerwehr Baindlkirch für die Erstversorgung mit ihrem First Responder, die Freiwillige Feuerwehr Oberschweinbach zur Bereitstellung des 2. Rettungssatzes und die Feuerwehr Althegnenberg die bei der Verkehrssicherung half. Mit im Einsatz waren das NEF aus Pittriching, der RTW Mering, der RTW Odelzhausen, der Einsatzleiter Rettungsdienst aus FFB, sowie der Rettungshubschrauber Christoph München.

(Von Thomas Steinhardt)