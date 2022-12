Vandalismus am Wegesrand: Jesusfigur an Kreuz beschädigt

Von: Tobias Gehre

Der Jesusfigur wurden Arme und Beine abgeschlagen. © mm

Unbekannte haben einer Jesus-Figur an einem Feldkreuz bei Mittelstetten Arme und Beine abgeschlagen. Wie hoch der materielle Schaden ist, ist noch unklar. Doch darum geht es dem Besitzer gar nicht.

Mittelstetten – Die Täter müssen in der Nacht auf den 27. November zugeschlagen haben, erklärt Erwin Ostermeier aus Mittel-stetten. Auf seinem Grund an der Muthilostraße steht das Wegkreuz. Ostermeiers Eltern haben es vor rund 40 Jahren aufgestellt, ihr Sohn pflegt es seitdem. Jetzt ist der Mittelstettener sauer. „Ich bin zwar nicht tief gläubig“, sagt er. Doch viele andere würden durch eine solche Tat womöglich in ihrem Glauben verletzt.

Jetzt will Ostermeier die beschädigte Christus-Figur noch eine Weile an ihrem angestammten Platz lassen. „Als Mahnung.“ Reparieren lasse sich die Figur wahrscheinlich nicht. Ostermeier will einen Bekannten damit beauftragen, eine neue anzufertigen.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass die Mittelstettener Figur in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Ostermeier: „Vor etwa 20 Jahren hat ihr ein Jugendlicher im Rausch den Arm abgeschlagen.“ tog

