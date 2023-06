„Es läuft gerade alles zusammen“: Vogachs einziger Verein feiert Geburtstag

Mittelstetten

Von Ulrike Osman schließen

Dieses Jahr ist ein Volltreffer für die Schützengesellschaft Glonn-Au Vogach.

Vogach – Die Mitgliederzahl hat eine Rekordhöhe erreicht, die Rundenwettkampf-Mannschaft ist zum ersten Mal seit 1997 in die Gauliga aufgestiegen – und das 125. Jubiläum wird auch noch gefeiert. „Es läuft gerade alles zusammen“, freut sich Schützenmeister Markus Plabst.

125 Jahre ist es her, dass 15 Männer den Verein ins Leben riefen. Man schrieb das Jahr 1898 und schoss mit einem Zimmerstutzen in der Gaststube der damaligen Dorfwirtschaft Bader. Seitlich an der Schussbahn aufgehängte Pferdedecken dienten dazu, die anderen Gäste vor eventuellen Querschlägern zu schützen.

Abenteuerliche Konstruktion

Eine kaum weniger abenteuerliche Konstruktion kam Jahrzehnte später zum Einsatz. Es war inzwischen 1949 und der Verein hatte das erste Luftgewehr angeschafft. Geschossen wurde nun durch ein langes Rohr, das genau in einen Fensterausschnitt der Gaststube passte. Die beleuchteten Zielscheiben waren im Freien angebracht und konnten mittels Handkurbelzug vor und zurück bewegt werden.

Gasthaus geschlossen

1964 verloren die Schützen ihre Trainingsstätte im Heimatort, denn das Gasthaus Bader wurde geschlossen. Ein neues Zuhause fand sich jenseits der Landkreisgrenze im Gasthof Giggenbach in Baindlkirch, wo der Verein wenige Jahre später einen selbst gebauten Schießstand in Betrieb nahm. Zum Schützengau Friedberg gehörte er ohnehin schon, obwohl Vogach im Landkreis Bruck liegt. Doch ein Stammgast in der alten Vogacher Dorfwirtschaft hatte den Schützen vom Nachbar-Gau vorgeschwärmt.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Deshalb werden nun alle Schützenvereine aus dem Raum Friedberg zum Festwochenende eingeladen. Hinzu kommen diejenigen aus dem gesamten Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft Mammendorf und sämtliche Vereine aus der Gemeinde Mittelstetten. „Insgesamt haben wir 60 Vereine eingeladen“, erzählt Schützenmeister Plabst. „Unter anderem auch alle Burschenvereine, die in den letzten Jahren versucht haben, unseren Maibaum zu klauen.“

Maibaum

Was das Traditionsstangerl mit dem Schießsport zu tun hat? Eigentlich nichts, doch da die Schützengesellschaft der einzige Verein in Vogach ist, kümmert sie sich auch ums Maibaumaufstellen. Und sie organisiert das Johannifest zum Patrozinium der Dorfkirche, das jährlich um den 24. Juni stattfindet. Heuer fällt das Datum mit dem Festwochenende zusammen.

Mit 112 Mitgliedern ist der Verein im Jubiläumsjahr so groß wie noch nie. Rein rechnerisch gehören fast zwei Drittel der 185 Vogacher der Schützengesellschaft an, „wobei wir Mitglieder aus der gesamten Gemeinde Mittelstetten haben“, so Plabst. Sogar ein inzwischen nach Markt Indersdorf verzogener Schütze sei dem Verein treu geblieben.

An den Vorbereitungen für das große Festwochenende arbeitet ein 23-köpfiges Team seit zwei Jahren. Jetzt, wo es langsam ernst wird, packt die gesamte Dorfgemeinschaft inklusive Nicht-Mitglieder mit an. „Es herrscht ein guter Zusammenhalt im Ort“, lobt der Schützenmeister. „Wenn man die Leute braucht, sind alle da.“

Drei Tage lang wird groß gefeiert

Freitag, 23. Juni: Ab 20 Uhr Hallenfest mit der Partyband Sauwuid;

Samstag, 24. Juni: 18 Uhr Standkonzert am Maibaum; 18.30 Uhr Einzug in die Halle mit Bieranstich; 19.30 Uhr Ehrungen langjähriger Mitglieder; 20 Uhr Zünftiger Festabend mit der Blaskapelle Egling-Heinrichshofen; ab 21 Uhr Barbetrieb

Sonntag, 25. Juni: Festsonntag mit den Luitpoldmusikanten Germerswang und der Blaskapelle Unterschweinbach; 6 Uhr Weckruf; ab 8 Uhr Empfang der Vereine, anschließend Weißwurstfrühstück; 10 Uhr Festgottesdienst in der Festhalle, danach Mittagessen; 14 Uhr Festumzug durch Vogach mit anschließendem Fahneneinzug; 16 Uhr Übergabe der Erinnerungsgeschenke, Festausklang mit Barbetrieb. os

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.