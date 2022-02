Wie klappt die Schuldigitalisierung?

Die Ausstattung und der Umgang mit Computern wird in Schulen immer wichtiger. © Marijan Murat

Die Begeisterung hielt sich sehr in Grenzen, als der Gemeinderat jetzt dem Beitritt zum Verein „Digitale Schule“ zustimmte.

Mittelstetten – Bürgermeister Franz Ostermeier (WUG) wollte das Projekt eines landkreisweiten Kompetenzzentrums auch für die gemeindlichen Grundschulen zwar nicht rundweg ablehnen, sah aber eigentlich den Staat bei der Ausrüstung von Schülern und Lehrern mit geeignetem digitalen Handwerkszeug in der Pflicht: „Wir begeben uns auf ein Feld, wo wir nicht hingehören.“ Schon die ABC-Schützen müssten wie früher mit Schulheft und Griffel nun mit dem eigenen Laptop ihre Lern-Karriere beginnen. Der Rathauschef sah das dreijährige Pilotprojekt als Anschubfinanzierung, danach sei er nicht mehr bereit, den Verein finanziell zu unterstützen.

Michael Peil (WUG), selbst seit Langem im Schuldienst tätig, hielt das Vorhaben grundsätzlich für verfehlt. IT-Kompetenzen müssten „vor Ort“ gestärkt werden. Bei nur einer Stunde wöchentlich, in der sich eine Lehrkraft um die Thematik kümmern könne, bleibe das Wunschdenken. „Unsere IT-Probleme müssen andere lösen“, meinte auch Fraktionskollegin Stefanie Keller. Der künftige Verein dagegen wolle lediglich eine Infrastruktur für die Schulen schaffen und nicht bei konkreten Schwierigkeiten helfen. Laut eigener Aussage will das Kompetenzzentrum aber immerhin „Ressourcen zum gemeinsamen Lösen aktueller Herausforderungen in der Praxis zur Verfügung stellen“.

Laut Ostermeier kosteten Fremdfirmen, die bei IT-Problemen in Schule (oder Kita) halfen, bisher über 1000 Euro jährlich. Das entspricht in etwa den Mitgliedsbeiträgen für den Verein: Bei aktuell 63 Grundschülern werden 1134 Euro fällig. Der Gemeinderat beschloss den Beitritt gegen die Stimmen von Stefanie Keller und Michael Peil. OLF PASCHEN

