Großes Festwochenende: 150 Jahre Feuerwehr in Moorenweis

Von: Ulrike Osman

Das ist die aktuelle Mannschaft der Feuerwehr Moorenweis. © mm

Fast 70 Aktive, genug Nachwuchs und Rückhalt im Ort – die Feuerwehr in Moorenweis hat schon allein deshalb Grund zu feiern. Heuer kommt ein Jubiläum dazu, sodass zum 150-jährigen Bestehen ein umso größeres Festwochenende geplant ist.

Moorenweis – Seit 150 Jahren ist in Moorenweis die Freiwillige Feuerwehr zur Stelle, wenn’s brennt. Wobei es phasenweise so eine Sache war mit der Freiwilligkeit. Bevor die Wehr mit anfangs 52 Mitgliedern am 20. Mai 1873 im Gasthaus Silbernagel gegründet wurde, gab es eine Pflichtfeuerwehr, der alle Männer zwischen 18 und 50 Jahren angehören mussten.

Eine Weile existierten noch beide Feuerlösch-Truppen parallel. Strenge Regeln galten hier wie dort. Wer ohne triftigen Grund einer Übung fernblieb, musste mit einem Bußgeld rechnen. Gleiches galt, wenn man Anweisungen missachtete.

Feuer wütete im Moor acht Tage lang

Doch neben der Peitsche gab’s auch Zuckerbrot. Damit im Ernstfall Löschwasser so schnell wie möglich vor Ort war, erhielt derjenige Fuhrmann, der das erste Fass an die Brandstelle brachte, eine Belohnung von drei Mark. Der zweite bekam zwei Mark. Diese Regelung von 1926 wurde bereits im folgenden Jahr überflüssig: Mit dem Bau der Wasserversorgung entstanden Oberflächenhydranten.

Diese nützten allerdings nichts bei einem der größten Feuer in der Geschichte des Dorfes. Am 17. Juni 1950 brach aufgrund langer Trockenheit im Wildmoos zwischen Moorenweis und Jesenwang ein Moorbrand aus. Rund 350 Feuerwehrleute aus 20 Ortschaften sowie Zivilisten kämpften acht Tage lang gegen die Flammen und die immer wieder entstehenden unterirdischen Glimmbrände. Die Wasserversorgung erfolgte aus der Maisach über eine vier Kilometer lange Schlauchleitung. Über 2000 Liter Benzin wurden bei diesem Einsatz für die Feuerwehrspritzen verbraucht.

Segnung der Fahne 1973 durch Pfarrer Philipp Maier. Er will auch zur 150-Jahr-Feier kommen. © Privat

1974 wurde eine Feuerschutzabgabe von 15 Mark eingeführt. Zahlen musste sie jeder männliche Moorenweiser zwischen 18 und 60 Jahren, der nicht der Wehr angehörte. Die Regelung galt bis 1995. Dann – so erzählt es Vereinsvorsitzender Thomas Bader – klagte eine Bürgerin dagegen, die es ungerecht fand, dass nur Männer den Obolus zu entrichten hatten. Sie wollte auch zahlen. Doch der Schuss ging nach hinten los. Statt Geschlechtergerechtigkeit walten zu lassen, erklärte das Gericht die Feuerschutzabgabe für unzulässig. Das Nachsehen hatte die Gemeinde – der unfreiwillige Zuschuss aus der Bürgerschaft hatte dem Feuerwehretat durchaus gutgetan.

Heute wird die Wehr zu etwa 35 Einsätzen im Jahr gerufen. 68 Aktive leisten unter der Führung von Kommandant Andreas Greif den ehrenamtlichen Dienst für die Gemeinschaft.

Service für Kinder und für Jugendliche

Gibt es Nachwuchssorgen? „Nein. Punkt“, sagt Greif. Der Nachwuchs kommt aus der eigenen Jugendfeuerwehr, und die wird gehegt und gepflegt. Das geht so weit, dass die Jugendlichen von den älteren Mitgliedern nach Hause gefahren werden, wenn sich alle am Freitagabend im Gerätehaus getroffen haben. Der Jugend steht dort ein eigener Raum zur Verfügung.

Jedes Kind im Dorf lernt das Feuerwehrhaus kennen, wenn es mit seiner Kindergartengruppe oder spätestens in der dritten Klasse einen Ausflug dorthin macht und Spannendes lernt – wie man einen Notruf absetzt, was eine Fettexplosion ist und dass man vor einem Feuerwehrmann in Atemschutzausrüstung keine Angst haben muss. Zum Abschluss gibt es eine Rundfahrt mit dem Feuerwehrauto durchs Dorf. „Dann geht’s mit Blaulicht zur Schule zurück“, erzählt Kommandant Greif und lacht. „Das ist für die Kinder das Highlight.“

Jubiläumsfeier

Das 150-Jährige der Feuerwehr Moorenweis wird am Wochenende 6./7. Mai auf dem Gelände des Feuerwehrhauses (Ammerseestraße 8) begangen – am Samstag mit einer Fahrzeugschau von 18 bis 22 Uhr, am Sonntag mit einem Gottesdienst ab 10 Uhr und nach dem Mittagessen ab 14 Uhr mit einer Schauübung. Es gibt ein Kinderprogramm, Kaffee und Kuchen sowie Musik von der Blaskapelle Moorenweis. Alle Bürger und benachbarten Feuerwehren sind zum Fest eingeladen.

