Bei diesen Unfällen hätte mehr passieren können

Von: Klaus Greif

Teilen

Das hätte böse enden können, glaubt die Polizei: Ein 18-jähriger Autofahrer und ein 51-jähriger Mopedfahrer sind beide bei Moorenweis verunglückt und mit leichten Verletzungen davon gekommen.

Die Polizei spricht vom Schutzengel, bei dem sich die Unfallopfer bedanken müssen. © Symbolfoto

Moorenweis – Am Samstag ereigneten sich im Gemeindebereich Moorenweis zwei Unfälle, bei denen die Beteiligten aus Sicht der Polizei unheimliches Glück hatten. Am Vormittag war ein 18-Jähriger mit seinem Kastenwagen von Moorenweis kommend auf der St2054 in Richtung Geltendorf unterwegs. Einige hundert Meter nach dem Ortsausgang kam er von der Straße ab. Er verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Die rechte Fahrzeugfront wurde eingedrückt. Der 18-jährige wurde nur leicht verletzt. Er wurde aber dennoch vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert.

51-Jähriger landet im Graben

Am Abend konnte sich dann ein 51-jähriger Mopedfahrer bei seinem Schutzengel bedanken. Der Mann war gegen 19.20 Uhr von Dünzelbach kommend in Richtung Moorenweis unterwegs. In einer Kurve kam er von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Auch hier kam der Fahrer mit leichten Verletzungen davon und wurde dennoch vorsorglich ins Krankenhaus verbracht.