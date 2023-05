Menschen und Tier verletzt: Pferd scheut nach Sturz einer Motorradfahrerin

Von: Thomas Steinhardt

Die Motorradfahrerin wurde mit dem Sanka ins Krankenhaus gebracht. © mm

Bei einem Unfall am Sonntag sind eine Motorradfahrerin und eine Reiterin sowie deren Pferd verletzt worden.

Moorenweis - Die Polizei spricht von einer Verkettung unglücklicher Umstände. Und das ging so: Am Sonntag kamen sich um 16.25 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Moorenweis und Dünzelbach eine Motorradfahrerin und Reiterin auf ihrem Pferd entgegen. Die 32-jährige Reiterin aus dem Landkreis Landsberg am Lech ritt zunächst im Grünstreifen. Wegen einer Brücke musste sie auf die Fahrbahn wechseln.

Eine 25-jährige Motorradfahrerin aus Mering (Kreis Aichach-Friedberg) kam ihr entgegen. Sie wollte einen ausreichenden Abstand zum Pferd einhalten und fuhr daher laut Polizei möglichst weit rechts. Dabei geriet die Kradfahrerin in den Grünstreifen und kam zu Sturz.

Deshalb scheute das Pferd. Das Tier versuchte, über die Leitplanke zu hüpfen. Dabei blieb das Pferd mit seinen Vorderbeinen hängen und stürzte ebenfalls zu Boden.

Die Motorradfahrerin erlitt einen Armbruch und kam mit dem Rettungswagen in eine Krankenhaus. Die Reiterin und ihr Pferd zogen sich bei ihrem Sturz Abschürfungen und Prellungen zu. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von 1000 Euro.

