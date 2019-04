Bürgerversammlung: Mutter beklagt Hilflosigkeit bei Kinderbetreuung

Dass Bürgermeister Joseph Schäffler (CSU) heuer die Reihenfolge der Bürgerversammlungen in Moorenweis umstellte, hatte einen Grund. Die letzte der sechs Veranstaltungen sollte im Hauptort stattfinden – denn es war Schäfflers 100. Bürgerversammlung. Das Interesse der Moorenweiser war groß.

Moorenweis–Vor der bis auf den letzten Platz besetzten TSV-Halle berichtete Schäffler von Projekten und beantwortete Fragen. Die schwierige Suche nach Kinderbetreuungspersonal wurde in zwei Redebeiträgen deutlich. Eine junge Mutter beklagte, dass sie für ihre jüngste Tochter keinen Krippen- und für ein älteres Kind wohl keinen Platz in der Mittagsbetreuung der Schule bekommen werde. „Wir sind eine fünfköpfige Familie und auf zwei Einkommen angewiesen“, sagte sie. „Wir fühlen uns gerade etwas hilflos.“

Die von Freiwilligen geleitete Mittagsbetreuung komme tatsächlich räumlich und personell an ihre Grenzen, räumte Schäffler ein und nahm dies gleich zum Anlass für einen Aufruf zur Mithilfe. Dass sowohl für den katholischen Kindergarten als auch für die Krippe Fachkräfte gesucht werden, unterstrich auch Pfarrer Philipp Maier. Einige langjährige Kräfte gehen demnächst in den Ruhestand. „Es ist schwer, Leute zu finden. Aber wenn wir den Anstellungsschlüssel nicht halten können, bekommen wir keine Förderung mehr.“

Zur Ortsumgehung

Hans Ludwig sprach die geplante Ortsumgehung an und kritisierte sie als „etwas zu ortsnah“. Die Trasse verlaufe unmittelbar südlich eines geplanten Baugebiets. „In 50 Jahren wird sie viel zu nah am Ort sein. Man muss großräumiger denken“, sagte Ludwig unter dem Applaus der Anwesenden.

Auch Milchviehhalter Johann Schamberger macht sich Gedanken über die Umgehungsstraße – allerdings aus einer anderen Perspektive. „Ganz Bayern redet von Umweltschutz und ist gegen Flächenfraß, und hier werden beste Böden überplant für eine Straße“, kritisierte der Landwirt. „Das ist ein bisschen schade.“ Wegen des notwendigen Grunderwerbs sei noch kein Verantwortlicher bei ihm gewesen. „Und ich hoffe auch, dass keiner kommt.“

Den mitunter prekären Begegnungsverkehr in der scharfen Kurve der Fürstenfeldbrucker Straße sprach ein anderer Anwesender an. Hier solle zumindest die verblasste Fahrbahnmarkierung nachgezogen werden, „damit jeder weiß, wo er fahren muss“.

Bequemer wird in Moorenweis künftig die Entsorgung von Wertstoffen. In seinem rund einstündigen Bericht kündigte Schäffler an, dass der große Wertstoffhof im kommenden Jahr auf eine Fläche neben dem TSV-Tennisplatz verlegt werden soll. Die Container verteilen sich dann auf 5000 statt 1500 Quadratmetern. „Der neue Standort wird geräumiger und besser zu erreichen sein.“

Lob erntete die Errichtung des Radwegs nach Jesenwang und Grafrath, der im Zuge der aktuellen Straßenbaumaßnahme stattfindet. „Danke für diesen richtigen, zukunftsweisenden Schritt“, sagte ein Bürger.

Schließung der Bücherei

Seit geraumer Zeit geschlossen ist die Bücherei im Rathaus. Und sie wird es auch bleiben – wie erst jetzt bekannt wurde, ist der geplante Umzug innerhalb des Gebäudes verworfen worden. „Wir brauchen den Platz für Büroräume“, sagte Bürgermeister Joseph Schäffler. Ursprünglich war ein Tausch geplant. Im Zuge des Rathausumbaus sollte die Bücherei in den jetzigen Sitzungssaal des Gemeinderats verlegt werden und der Sitzungssaal in den Raum der Bücherei umziehen. Doch diesen Platz beanspruchen nun Büros und ein Sozialraum.

Außerdem soll das Gemeindearchiv in einem Teil des Sitzungssaals untergebracht werden. Bei der Bürgerversammlung kritisierte die ehemalige Leiterin der Bücherei es als „sehr enttäuschend“, dass die Einrichtung geschlossen sei. „Viele, gerade kleine Kinder, haben sich dort sehr gerne Bücher ausgeliehen.“ Schäffler verwies auf die Bücherei in der Schule und auf die Tatsache, dass die Brucker Bürgerstiftung Anfang Mai ein öffentliches Bücherregal in Moorenweis eröffnen werde. „Wenn dann noch Defizite bestehen, müssen wir Räumlichkeiten für eine neue Bücherei suchen.“ Er habe allerdings kaum Anfragen in diese Richtung bekommen.

Die Bücherbestände sind offenbar bereits weitgehend aufgelöst. Wie Schäffler auf Tagblatt-Nachfrage mitteilte, sind sie teilweise an Kindergarten und Schule gegangen, teilweise sollen sie auf dem Bücherflohmarkt in Gröbenzell angeboten werden. Auch die Mammendorfer Bücherei habe Interesse angemeldet. „Und der Rest wird entsorgt.“ (os)