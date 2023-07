Diamantene Hochzeit unter Palme gefeiert

Von: Hans Kürzl

Marianne und Alfred aus Dünzelbach haben Diamantene Hochzeit gefeiert. Zum Gratulieren kam auch der Moorenweiser Bürgermeister Joseph Schäffler. © mm

Ihr Garten ist für Marianne und Alfred Nadler aus Dünzelbach zugleich Feriendomizil. Und so hat das Ehepaar dort seine Diamantene Hochzeit gefeiert. Zum Gratulieren kam auch Bürgermeister Joseph Schäffler.

Moorenweis – Um den Geschenkkorb im Namen der Gemeinde zu überreichen, „musste ich nicht nach Spanien an den Strand fliegen, wie das Foto vermuten lässt“, so Schäffler. Zwar hätten die Nadlers gerne dort gefeiert, weil das Ehepaar früher sehr gerne mit dem Wohnmobil in Spanien unterwegs war.

Nachdem das aus Altersgründen nicht mehr geht, haben die beiden ihr Feriendomizil im Garten zu Hause mit den Kindern und Schwiegerkinder nachgebaut. Klein-Spanien also im Moorenweiser Ortsteil Dünzelbach – und so genießen Marianne und Alfred Nadler dort sonnige Tage. Zur Feier der 60 Ehejahre mit Kindern und Schwiegerkindern wurden auch Erinnerungen ausgetauscht an viele Fahrten nach Spanien. Vor allem die Unternehmungen entlang der spanischen Küsten haben beide in guter Erinnerung. hk

