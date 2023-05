Den neuen Ehrenbürger nennt jeder bei seinem Spitznamen

Von: Ulrike Osman

Bei der Auszeichnung: (v.l.) Bürgermeister Joseph Schäffler und Feuerwehrreferent Christian Metzger gratulierten dem neuen Ehrenbürger Konrad Heigl. © MM

Moorenweis hat einen neuen Ehrenbürger: Konrad Heigl. Er hatte sich viele Jahre in Feuerwehr und Kommunalpolitik engagiert. Jetzt wurde dem 74-Jährigen die Auszeichnung offiziell verliehen – drei Jahre nach dem Beschluss des Gemeinderats.

Moorenweis – „Wir fragen den Koni, der macht das schon.“ Dieser Satz fiel häufig, wenn in der Vergangenheit Probleme bei einer der Feuerwehren in der Gemeinde auftraten. Konrad „Koni“ Heigl war nicht nur jahrzehntelang in der Moorenweiser Wehr engagiert, er kümmerte sich genauso um die Belange der Kollegen in den Ortsteilen. Außerdem war er zwölf Jahre lang Dritter Bürgermeister. Für seine Verdienste wurde der 74-Jährige jüngst von Bürgermeister Joseph Schäffler zum Ehrenbürger ernannt.

Ein passender Anlass

Es ist eine seltene Ehre, die Konrad Heigl auf einstimmigen Beschluss des Gemeinderats zuteil wurde. Er ist erst der achte Ehrenbürger in der Geschichte der Gemeinde – und der einzige noch lebende. Die Entscheidung fiel bereits im Februar 2020. Der Termin für die Verleihung musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie immer wieder verschoben werden.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 150-Jährigen der Moorenweiser Wehr war es nun endlich soweit. Der Anlass hätte kaum passender gewählt werden können: Die Feuerwehr war Heigls zweites Zuhause. Von 1972 bis 2004 leistete er aktiven Dienst, davon 23 Jahre lang als Kommandant. Auf die Uhr hat er dabei nie geschaut.

Silvester im Feuerwehrhaus

Als 1975 das erste Löschgruppenfahrzeug LF8 angeschafft wurde, steckte Heigl einen guten Teil seiner Freizeit in dessen Wartung und Pflege. Auch die übrige technische Ausrüstung wussten die Kameraden bei ihm in guten Händen. 1980 setzte sich Heigl federführend für den Ausbau des Feuerwehrhauses ein und trug maßgeblich dazu bei, dass die Arbeiten termingerecht fertig wurden. Als neun Jahre später wieder ein Umbau anstand, war klar, wo man Heigl meistens würde antreffen können – auf der Baustelle. Ebenso klemmte er sich hinter Auswahl und Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs LF16 im Jahr 1990 und hinter die Anschaffung eines Kleinalarmfahrzeugs 1997. Im Gemeinderat konnte er als Feuerwehrreferent die Belange der Wehr kompetent vertreten und die Notwendigkeit von Investitionen sachlich begründen.

An Silvester stand Heigl immer kurz vor Mitternacht im Feuerwehrhaus, um sofort einsatzbereit zu sein, sollte durch eine Feuerwerksrakete ein Brand entstehen. Mit psychologischem Geschick unterstützte er seine Leute bei der Verarbeitung belastender Einsätze. Mit Diplomatie begegnete er Bürgern, wenn bei Hochwassereinsätzen die Emotionen hochkochten und alle gleichzeitig die Hilfe der Feuerwehr forderten.

„Diese Aufzählung könnte man unendlich weiterführen“, so Hubert Leib in der Laudatio. Er bescheinigte Heigl „außerordentliche Führungsqualitäten und anerkannte Fachkompetenz“.

Andere Ehrenbürger

„Der Koni, der macht das schon“ – das gilt noch immer. Obschon seit 2004 nicht mehr im aktiven Dienst, kümmert sich der 74-Jährige nach wie vor um die Ausrüstung und gibt sein Wissen an jüngere Gerätewarte weiter.

Als Ehrenbürger steht Konrad Heigl nun in einer Reihe mit den verstorbenen früheren Moorenweiser Bürgermeistern Heinrich Albertshofer, Max Metzger und Friedrich Schuller. Weitere Ehrenbürger waren Joseph Holzmüller (ehemaliger Bürgermeister Grunertshofen), Georg Nentwig (Förderer des Landschulheims Grunertshofen), Florian Zimmermann (geistlicher Rat, Purk) und Benedikt Keckeis (ehemaliger Bürgermeister Langwied).

