Er baute Häuser und Kontakte auf

Eigentlich wollte Heinrich Berkmann seine Baufirma als Einzelkämpfer betreiben. Aber seine Kunden waren anderer Meinung.

Moorenweis/Steinbach – Sie gaben ihm so große Aufträge, dass er nicht umhinkam, Mitarbeiter einzustellen. In Spitzenzeiten waren es über 30. Berkmann baute in Moorenweis unter anderem das Gemeindezentrum mit Rathaus und Feuerwehrhaus, die Hauptgeschäftsstelle der Raiba Westkreis Fürstenfeldbruck samt Lagerhaus, die Bankfilialen in Türkenfeld, Moorenweis und Adelshofen, Mehrfamilienhäuser mit Tiefgaragen und vieles mehr.

Maurer war der Traumberuf des 1938 in Steinbach geborenen Landwirtssohns. Um die ersehnte Lehrstelle zu bekommen, nahm er zwei Jahre Wartezeit in Kauf – dann war ein Ausbildungsplatz bei einer Eglinger Baufirma frei. 1967 machte der Maurermeister sich selbstständig – mit dem Plan, sich auf Umbauten und Sanierungen zu spezialisieren. Doch als er sich für seinen Opel Kadett eine Anhängerkupplung kaufte und dem Verkäufer sagte, dass er diese für den Materialtransport brauchte, gab der Mann ihm prompt den Auftrag, ein Einfamilienhaus in Grafrath zu bauen.

Mit großem Engagement und harter Arbeit baute Heinrich Berkmann mit seiner Frau Erna die Familienfirma auf. Da in Steinbach keine Erweiterung möglich war, wurden 1979 Lagerplatz und Wohnsitz nach Moorenweis verlegt. Für die Steinbacher aber blieb der „Berkmann Heini“ immer einer der Ihren. Als Gemeinderatsmitglied trug er maßgeblich dazu bei, dass die Alte Schule zum Vereinsheim umgebaut wurde. Er war Mitbegründer und jahrelang Vize-Vorsitzender des Fördervereins Alte Schule. Als der Umbau 1989/90 Realität wurde, stellte der Vater dreier Söhne alles an Maschinen, Know-how und Muskelkraft zur Verfügung, was er hatte.

Lange engagierte er sich zudem im Vorstand der Bauinnung Bruck sowie beim Männergesangverein und dem Tischtennisclub seines Geburtsortes. Offen, gesellig und unternehmungslustig, war Heinrich Berkmann sein Leben lang sportlich aktiv – von Skilaufen über Tischtennis, Männergymnastik und Wasserski bis hin zu Segeln, Kegeln und Tennis.

Mit Anfang 60 lernte er Golfspielen und war bis Ende 2021 regelmäßig auf dem Golfplatz in Königsbrunn anzutreffen. In jüngeren Jahren stand Camping hoch im Kurs – auch im Winter. Und dann gab es da noch die Tiere. Eine Zeitlang züchtete Berkmann Fische und Brieftauben, und meist war ein Schäferhund sein treuer Begleiter.

Anfang des Jahres verschlechterte sich der Gesundheitszustand des zehnfachen Groß- und vierfachen Urgroßvaters. Wenige Wochen vor dem 60. Hochzeitstag mit seiner geliebten Erna schlief er friedlich ein. Heinrich Berkmann wurde 84 Jahre alt.

