„Wieder lernen, dass Lebensmittel etwas wert sind“: Zwei Landwirte reden Klartext

Von: Ulrike Osman

Matthias Heitmayr (r.) und Ferdinand Wenig repräsentieren zwei Generationen von Landwirten. © osman

Der eine steht an der Schwelle zum Ruhestand, der andere ist gerade in die Landwirtschaft eingestiegen. Der neue Kreisbauernobmann Matthias Heitmayr (61) aus Dünzelbach und sein Stellvertreter Ferdinand Wenig (28) aus Moorenweis sind ein generationenübergreifendes Duo.

Dünzelbach/Moorenweis – Im Interview erzählen die beiden, was sie umtreibt und welche Ziele sie haben.

Herr Heitmayr, Herr Wenig, können Sie Ihre Betriebe kurz vorstellen?

Heitmayr: Ich hatte einen Milchvieh- und Ackerbaubetrieb, habe aber im Juni meine Kühe weggegeben. Es wird höchste Zeit, dass ich den Hof an meinen inzwischen 37-jährigen Nachfolger übergebe. Weil für ihn die Landwirtschaft ein Nebenerwerb ist, wird er nur noch Ackerbau betreiben.

Wenig: Ich bin eigentlich Maschinenbauingenieur und erst seit zwei Jahren voll in der Landwirtschaft. Meine Frau und ich betreiben einen teilweise ökologischen Ackerbaubetrieb mit Gemüseanbau und Bullenmast.

Ist es Zufall, dass Sie beide aus der Gemeinde Moorenweis kommen?

Wenig: Reiner Zufall, aber praktisch.

Heitmayr: Ich finde unsere Konstellation gut. Er steht voll in der Praxis, ich bald nicht mehr. Dafür habe ich jetzt viel Zeit für das Ehrenamt. Dass der gesamte Landkreis repräsentiert ist, stellt die Zusammensetzung unseres Kreisvorstands sicher. Die fünf Beisitzer verteilen sich über die ganze Region.

Was war Ihre Motivation, Ihr jeweiliges Amt zu übernehmen?

Heitmayr: Mich reizt die Aufgabe. Es gibt viele Probleme zwischen Landwirtschaft und Bevölkerung. In erster Linie ist Öffentlichkeitsarbeit notwendig. In der ganzen Diskussion um Naturschutz, Tierwohl und Artenvielfalt ist unsere fachliche Sicht leider kaum gefragt. Die öffentliche Meinung reagiert auf bestimmte Schlagworte. Da können wir Bauern sagen, was wir wollen. Nehmen wir die Debatte um die vierprozentige Flächenstilllegung. Das ist so, als würde man einem Gastwirt vorschreiben, ein Jahr lang jeden 25. Gast wegzuschicken, weil die Menschen zu dick sind. Wie unsinnig das wäre, sieht jeder. Aber kaum wird eine Maßnahme mit Artenschutz begründet, heißt es: Macht’s das, das ist gut.

Wenig: Landwirtschaft ist per se etwas Unnatürliches. Aber wir brauchen sie eben zum Leben und müssen deshalb manche negativen Folgen einfach in Kauf nehmen. Wir fragen ja auch nicht, wo das Lithium für unsere Batterien herkommt oder unter welchen Bedingungen die Seltenen Erden für unsere Smartphones abgebaut werden. Das ist alles egal, weil es nicht vor der Haustür stattfindet. Aber wehe, jemand hat den Eindruck, heute fliegen weniger Bienen.

Wie ist die Landwirtschaft im Landkreis aufgestellt?

Wenig: Es gibt alles – Gemüsebauern, Direktvermarkter, Biobetriebe, Milchviehhalter, Rinderhalter, Hühnerhalter, Schweinemäster. Heitmayr: Es sind gut 600 Betriebe, von denen gut die Hälfte im Nebenerwerb bewirtschaftet werden. Ungefähr ein Zehntel sind Biobetriebe. Die Zahl der Milchviehhalter ist seit 2015 von 92 auf 56 zurückgegangen. Angesichts des Arbeitsaufwands und der hohen Kosten wird diese Entwicklung wohl noch weitergehen.

Welche Ziele haben Sie?

Man kann nicht einerseits von den Landwirten viel erwarten, andererseits aber nach billigen Lebensmitteln schreien und SUV fahren.

Heitmayr: Ich wünsche mir einen anderen Umgang mit geschützten Tieren wie Biber und Krähe. Gerade Krähen richten massive Schäden in der Landwirtschaft an. Wenn es nicht anders geht, sollte es nach dem Vorbild Österreichs Ausnahmegenehmigungen für den Abschuss geben. Aber als ich neulich bei einer Veranstaltung Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber darauf angesprochen habe, hatte ich den Eindruck, sie hat Angst vor den Naturschutzverbänden.

Wenig: Man kann nicht einerseits von den Landwirten viel erwarten, andererseits aber nach billigen Lebensmitteln schreien und SUV fahren. Mit solchen Themen würde ich gerne an die Schulen gehen, damit die Kinder lernen, worum es eigentlich geht. Was mir außerdem am Herzen liegt, ist die Rückgewinnung von Nährstoffen wie Phosphor oder Stickstoff aus Klärschlamm. Das wäre im Sinne einer Kreislaufwirtschaft und ist ein Riesenthema, über das viel zu wenig gesprochen wird.

Wie lautet Ihr Appell an die Verbraucher?

Wenig: Kauft regional und saisonal! Es ist sinnvoller, in der Saison frische Produkte einzumachen als im Winter exotisches Obst und Tomaten aus Spanien zu essen.

Heitmayr: Glaubt nicht alle Werbesprüche der Discounter! Die Tierwohl-Versprechen klingen gut, aber wenn man genauer hinschaut, findet man viele Schlupflöcher. Für mich würde zum Beispiel auf den höheren Tierwohlstufen die Regionalität dazugehören, aber das machen die Discounter nicht.

Sind die Preissteigerungen bei Lebensmitteln in Ihren Augen eine Chance für regionale Erzeuger, weil sie weniger Transportkosten haben?

Wenig: Ja, aber die Kosten für Dünger, Energie und Ersatzteile steigen auch – und die müssen wir in die Preise mit einrechnen. Trotzdem ist die aktuelle Situation eine Chance für uns, weil es auf einmal wieder wichtig ist, eine regionale Lebensmittelerzeugung zu haben. Es ist wie bei der Energie. Kaum ist es nicht mehr selbstverständlich, dass etwas im Überfluss vorhanden ist, macht man sich Sorgen, ob es auch reicht.

Heitmayr: Die Deutschen müssen wieder lernen, dass ein Lebensmittel etwas wert ist und etwas kostet. Was mich beunruhigt ist, dass Bio- und Hofläden derzeit Umsatzrückgänge haben. Die werden jetzt abgestraft, obwohl sie genau in die Richtung arbeiten, die früher alle wollten. Wenig: Wer auf jeden Cent schauen muss, weil er sonst nicht durchkommt, dem kann man keinen Vorwurf machen. Aber es gibt halt auch Leute, denen Statussymbole wichtiger sind als hochwertige Lebensmittel.

