Erst zu nass, dann zu trocken: Bis zu 50 Prozent Ausfälle bei der Ernte 2023

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Beim Getreide kommt es auf den Boden an. Im westlichen Landkreis sieht es besser aus als im östlichen. Teils betragen die Ausfälle bis zu 50 Prozent, erklärt Kreis-Bauernobmann Matthias Heitmayr. © mjk

Erst zu nass und dann zu trocken – mit diesem unausgeglichenen Wetterverlauf haben die Landwirte in diesem Jahr zu kämpfen. Dementsprechend durchwachsen fällt die Ernte aus.

Dünzelbach – Neben der entscheidenden Frage nach den Niederschlägen spielt die Bodenbeschaffenheit eine große Rolle. „Im Westen des Landkreises mit viel Löß- und Lehmböden sind wir beim Getreide mit einem blauen Auge davon gekommen, bei den kiesigeren Böden weiter im Osten taugt der Weizen nur noch als Futtermittel für das Vieh.“ Das sagt Matthias Heitmayr, Kreisobmann des Bauernverbandes (BBV) bei der diesjährigen Erntepressefahrt.

Verluste bei der Menge

Nicht nur bei der Qualität, auch bei der Menge des mittlerweile größtenteils eingebrachten Getreides gebe es Verluste von bis zu 50 Prozent im Vergleich zu normalen Jahren. Neben der schlechten Nachricht für die Bäcker, die nur einen sehr geringen Ernteteil als Backmehl verwenden können, müssen sich auch die Bierbrauer ihre Braugerste außerhalb des Landkreises besorgen. „Schlechte Kornqualität, geringer Ertrag und zu viel Eiweiß“, so Heitmayr.

Die Lage beim Mais

Nicht viel besser sieht es beim Mais aus. Teilweise erst Mitte Mai, rund drei Wochen später als sonst, konnte die Aussaat beginnen. Kurz darauf gab es Starkregen, der zur Verkrustung der obersten Bodenschicht geführt hatte. „Diese Kruste konnte der Keimspross teilweise nicht durchstoßen, was zu einem verkrüppelten Wachstum nach unten geführt hat“, erklärt der Kreisobmann. Dies hätte zu flächigen Ausfällen geführt, die durch Nachsaat nicht kompensiert werden konnten. Diese fiel in die Dürreperiode. Die stark gerollten Blätter seien ein Zeichen für die Trockenheit.

„Ein halber Meter fehlt dem teils schon blühenden Mais derzeit an Höhe, oft ist kein Kolben ausgebildet“, bestätigt Heidi Niedermeir-Stürzer, stellvertretende Kreisbäuerin. Sie betreibt mit ihrem Mann einen Stiermastbetrieb in Langwied nördlich von Moorenweis. Zur Silage würde dieser Mais taugen, aber es mangelt an Qualität.

Das Grünfutter

„Zwei Schnitte fehlen uns beim Grünfutter, weil das Gras nicht wächst“, berichtet Bettina Keckeis. Ihre flache Hand verschwindet fast vollständig in einem der vielen Trockenrisse auf ihrer Wiese. „Wenn wir nicht noch Silageballen-Bestände vom vergangenen Jahr hätten, würde es jetzt ganz schlecht ausschauen“, berichtet die Bäuerin, die mit ihrer Familie einen Milchvieh-Betrieb im benachbarten Luidenhofen betreibt.

Viel Telefoniererei sei es, um irgendwoher Futter zukaufen zu können, es fehle überall. „Eine andere Möglichkeit ist, Ackerfutter wie Klee oder Weidelgras selbst anzubauen“, so die Luidenhofenerin, die dem Brucker BBV-Vorstand angehört.

Von überdurchschnittlich hohem Ölgehalt berichtet hingegen Andreas Hartl, der seinen Winterraps kürzlich gedroschen hat. Dafür ist der Feuchtegehalt sehr hoch. „Die ungleichmäßige Reifung rührt von einem Hagelschauer, der den Raps auf den Boden gedrückt hat.“ Deshalb musste er die Spindel beim Dreschen tiefer stellen, das habe die Stängelmasse erhöht. Ganz abgesehen von dem bis zu einem Viertel geringeren Ertrag.

Landwirte hadern mit politischen Rahmenbedingungen

Neben der geringeren Ernte beklagen die Bauern natürlich auch diverse politische Rahmenbedingungen. „Vier Prozent besten Boden mit meist ausreichender Wasserversorgung müssen wir aus der Produktion nehmen“, schimpft der Kreisobmann des Bauernverbandes (BBV), Matthias Heitmayr.



Die diesjährige „Fahrt“ entfiel, stattdessen lud Heitmayr die Medienvertreter und den ebenfalls anwesenden Abteilungsleiter Nikolaus Bachinger vom Brucker Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zu einem Spaziergang auf dem Hügelrücken hinter der Dünzelbacher Stockbahn ein.



Eine sechs Quadratkilometer große Fläche zeigte Heitmayr mit ausladenden Bewegungen und wollte damit die Größe der im Landkreis stillzulegenden Fläche visualisieren. „Wir wollen wirtschaften und nicht für den entgangenen Ertrag entschädigt werden.“



Große Sorgen mache ihm auch der Weizenexport aus der Ukraine, sagt der BBV-Kreisobmann. Der Weizen werde seinen Informationen nach bereits in der EU abgeladen und nicht in Afrika. Dies hätte bereits zu einem massiven Preisverfall geführt. mjk

