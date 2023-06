Moorenweis peilt Wohnbauprojekt an

Von: Ulrike Osman

Teilen

Eine Genossenschaft will in Moorenweis eine Tagespflege und Demenz-WG sowie zwei Mehrgenerationenhäuser mit bezahlbarem Wohnraum bauen. (Symbobild). © Jan Woitas/dpa

Eine Genossenschaft will in Moorenweis eine Tagespflege und Demenz-WG sowie zwei Mehrgenerationenhäuser mit bezahlbarem Wohnraum bauen. Das war bekannt. Jetzt die Überraschung: Die Gemeinde überlegt, sich am Wohnbauprojekt zu beteiligen und ein weiteres Gebäude errichten zu lassen.

Moorenweis – Ursprünglich wollte die Maro-Genossenschaft für selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen im Einvernehmen mit der Gemeinde alle Baukörper auf dem Gelände der Alten Schule an der St.-Margareth-Straße unterbringen. Doch das Landratsamt winkte ab – die Bebauung sei zu massiv. Nun wird das Projekt aufgeteilt. Tagespflege und Demenz-WG kommen an die St.-Margareth-Straße, die Wohngebäude auf ein Gemeindegrundstück an der Möwenstraße.

Im südlichen Bereich des Areals steht ein altes Siedlungshäuschen, das abgerissen werden könnte. So wäre Platz für ein drittes Wohngebäude, das die Gemeinde entweder in Eigenregie errichten oder an die Maro als Bauherr vergeben könnte.

Die Idee stammt aus der Bürgermeisterrunde, einem wöchentlichen Treffen von Rathauschef Joseph Schäffler (CSU) mit seinen Stellvertretern Rudi Keckeis (Bürgervereinigung/BV) und Christoph Gasteiger (CSU). Im Gemeinderat kam der Vorschlag gut an. Auch die Empfehlung Gasteigers, mit der Maro zu bauen, stieß tendentiell auf Zustimmung. „Das ist für die Gemeinde der bessere Weg“, fand Michael Vogt (BV). Das kleine Bauamt sei kaum in der Lage, neben den übrigen Aufgaben ein solches Projekt zu betreuen.

Die Wohnungen im dritten Gebäude könnte die Gemeinde komplett selbst vergeben, in den beiden anderen Häusern hätte sie Belegrechte für einen Teil der Wohnungen. Darauf pochte Vogt mit dem Hinweis, dass der Maro das Grundstück günstig zur Verfügung gestellt werde: „Es muss eine Win-Win-Situation entstehen.“

Mit den Entwürfen für die beiden Maro-Häuser, die Planer Benedikt Sunder-Plassmann vorstellte, konnte sich das Gremium anfreunden. Auf drei Vollgeschossen sollen Wohnungen für Familien, Alleinerziehende und Alleinstehende geschaffen werden. Während Michael Vogt die Gebäudegröße begrüßte („wir müssen unbedingt im Innenraum mehr verdichten“), äußerte Wolfgang Vogt (CSU) Bedenken. Ihm würden die Pläne der Maro zwar „wahnsinnig gut“ gefallen, doch mit der Dreigeschossigkeit schaffe man einen problematischen Präzedenzfall, der den Ort „nicht zum Guten“ verändern werde, wenn das Beispiel Schule mache.

Nur so lasse sich das Bauprojekt wirtschaftlich realisieren, entgegnete Maro-Vorstand Martin Okrslar. Andernfalls müsse man mit Kniestock, Gauben und Dachfenstern arbeiten, was das Projekt verteuern und die Mieten steigen lassen würde. Beschlüsse fasste der Gemeinderat noch nicht.

Neu ist die Idee, die Kfz-Stellplätze für die Wohnhäuser in einem Parklift unterzubringen. Darunter versteht man jeweils zwei übereinander angeordnete Parkplätze – einen auf Straßenniveau, einen im Untergrund. Die Plattform hebt und senkt sich auf Knopfdruck, die Autos stehen waagerecht.



Für Tagespflege und Demenz-WG steht durch die Aufteilung des Projekts nun an der St.-Margareth-Straße mehr Platz zur Verfügung. Dieser soll vor allem für Gartenflächen verwendet werden. Beide Einrichtungen erhalten einen getrennten Außenraum. Aufgrund der Hanglage des Grundstücks können Erdgeschoss und erster Stock ebenerdig betreten werden, wodurch man sich den Einbau von Lift und Treppenhaus sparen kann. So wird das Ganze „ein sehr wirtschaftliches Projekt“, wie der Planer sagte. Ein Bebauungsplan sei nicht notwendig, da sich das Gebäude in die Umgebung einfüge.