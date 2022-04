In Moorenweis stehen große Investitionen an

Von: Ulrike Osman

Teilen

Moorenweis hat einiges vor. © Beispielfoto: Francis Dean/Dean Pictures / IMAGO

Trotz Pandemie steht die Gemeinde finanziell auf soliden Füßen – diese gute Nachricht brachte Kämmerer Gerhard Rieß in die Haushaltssitzung des Gemeinderats mit.

Moorenweis – Dass in diesem Jahr eine Kreditaufnahme im Etat auftaucht, geschieht vorsorglich – gebraucht wird das Geld wohl erst im nächsten Jahr. Die Rücklagen werden vorläufig geschont.

Moorenweis hat große Investitionen vor. Der Neubau der Mittagsbetreuung wird heuer fertig und schlägt im laufenden Etat mit knapp 1,9 Millionen Euro zu Buche. Die Schaffung bezahlbaren Wohnraums steht für 2023 auf der To-do-Liste. Für die Errichtung eines Mietshauses an der Möwenstraße werden drei Millionen Euro gebraucht, für die eine Kreditermächtigung bereits vom Gemeinderat erteilt wurde. So kann das Geld ohne Verzug aufgenommen werden – falls es gebraucht werde, bevor der Haushalt 2023 verabschiedet ist. Aufgrund der nach wie vor sehr günstigen Darlehenskonditionen wird der Neuverschuldung der Vorzug vor der Rücklagenentnahme gegeben.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

In den vergangenen Jahren hat Moorenweis konsequent Schulden abgebaut – sie betragen im Moment rund eine halbe Million Euro. Eine neue Kreditaufnahme könne sich die Gemeinde also „durchaus erlauben“, so Rieß.

Auf der Einkommensseite hatte Rieß gute Nachrichten. Die Gewerbesteuereinnahmen hätten sich – trotz Corona – nicht nur als „sehr robust“ erwiesen, sondern seien 2021 sogar deutlich angestiegen. Mit einem Plus rechnet die Gemeinde heuer auch bei der Einkommenssteuerbeteiligung und den Schlüsselzuweisungen. Wie sich die steigenden Energiekosten aufgrund des Ukraine-Kriegs auswirken werden, bleibe abzuwarten, so Rieß. Eigentlich seien diese aber abgedeckt durch die „Luft, die im Haushalt drin sein muss“.

Michael Vogt (Bürgervereinigung/BV) bemängelte das Fehlen eines Ansatzes für die geplanten PV-Anlagen auf den Dächern kommunaler Liegenschaften. Noch wird mit Unterstützung eines Beraters vom Energiewendeverein Ziel 21 ein Konzept dafür erstellt. Wenn man wisse, wo und in welcher Größe Anlagen installiert werden sollen, werde man die notwendigen Mittel bereitstellen können, versicherte Rieß.

Der Haushalt hat ein Gesamtvolumen von gut zwölf Millionen Euro. Er wurde einstimmig verabschiedet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.