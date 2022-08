Vom Reitkurs bis zum Western-Fest im ländlichen Reit- und Fahrverein

Von: Ulrike Osman

Der Mann für alle Fälle: Vorsitzender Hans Sigl mit Nina Bosch (l.) und Sabrina Vogel. © Weber

Auf dem Pferderücken den Alltagsstress abschütteln – das tun die Mitglieder des Ländlichen Reit- und Fahrvereins Moorenweis (LRFM) auf einem großzügigen Gelände außerhalb der Ortschaft.

Moorenweis – Überregional bekannt ist vor allem der Sternritt des Vereins – inzwischen ist ein Western-Fest daraus geworden.

Hier steht den Reitern neben Dressurviereck und Springplätzen sogar eine Pferdedusche zur Verfügung. Auf der Rückseite des Vereinsstadels ist die Dusche mit Schwenkarm montiert. Manche Reiter gönnen ihren Pferden beziehungsweise deren Hufen auch eine Abkühlung in der Maisach, die am Vereinsgelände vorbeifließt.

Es ist ein idyllischer Ort im Grünen, weitläufig und ruhig. Zu verdanken hat ihn der Verein der damaligen Inhaberin des Gasthauses Schamberger, wo sich die Mitglieder einmal im Monat zum Stammtisch trafen. 1983 verpachtete die Wirtin dem Verein das über zwei Hektar große Gelände für 50 Jahre. Engagierte Mitglieder legten das sumpfige Stück Land mit 2000 Kubikmeter Kies trocken, errichteten die Reitsportanlage und in den 1990er-Jahren den Vereinsstadel mit Gerätelager und Stüberl.

Der Frühschoppen

Der sonntägliche Frühschoppen, der früher hier stattfand, ist allerdings eingeschlafen. „Die alte Garde ist weggestorben, und die Jungen stehen um die Zeit noch nicht auf“, sagt Vereinsvorsitzender Hans Sigl (71) trocken.

„Die Mentalität wandelt sich“, bestätigt Jugendwartin Barbara Bosch. Auf gemeinsame Aktivitäten werde heute weniger Wert gelegt als früher. Das Vereinsleben hat sich individualisiert – sein Pferd bringt ohnehin jeder selbst mit, denn der Verein hat keine eigenen Tiere.

Die Reitsportanlage hat über die Gemeindegrenzen hinweg einen guten Ruf und wird von den 85 Mitgliedern rege genutzt – dank Flutlichtanlage auch an Herbst- und Winterabenden. Das Einzugsgebiet des Vereins reicht bis an die nördliche Landkreisgrenze und bis in den Nachbarlandkreis Landsberg hinein.

Ausflüge

Von Anfang an war der 1968 gegründete LRFM äußerst rührig. Es gab Reitkurse und mehrtägige Reitausflüge, Vatertagsritte und Pferderallyes, bei denen unterwegs bestimmte Punkte angeritten und Aufgaben gelöst werden mussten.

Vereinsausflüge führten zu bekannten Gestüten wie Schwaiganger, Marbach und Lipica, der Heimat der berühmten Lipizzaner. „Da habe ich zum ersten Mal gesehen, dass es Pferde gibt, die schöner wohnen als manche Menschen“, sagt Hans Sigl in Erinnerung an die beeindruckenden Stallgewölbe.

Vor allem aber veranstaltete der Verein einen jährlichen Wanderritt, an dem in Spitzenzeiten 400 Reiter teilnahmen. In den frühen Jahren bauten die Organisatoren unterwegs sogar Hindernisse auf, um die Tour noch spannender zu machen. 2019 fand der Wanderritt zum letzten Mal statt.

Nach der Corona-Zwangspause soll die Tradition nicht wieder aufgenommen werden, weil es zuletzt immer schwieriger wurde, geeignete Wege zu finden. Weiche Gras- und Waldwege, auf denen man gut reiten kann, seien abgeschoben und aufgekiest worden, bedauert Sigl.

Der Sternritt

Nach wie vor sehr populär ist dafür der Sternritt, der 2001 eingeführt und inzwischen zum Western-Fest weiterentwickelt wurde. An einem Sommerabend kommen die Mitglieder aus allen Himmelsrichtungen nach Moorenweis – mit Pferd und Zelt oder auch mit dem Wohnmobil. Abends wird gegrillt und am Lagerfeuer gefeiert.

Dieses Jahr hatten die Organisatoren den Stadel sogar mit einer Saloontür versehen und eine Bar mit Western-Motiv eingebaut. Anschließend kann in bester Wild-West-Manier auf dem Gelände übernachtet werden. Nächstes Jahr soll Live-Musik hinzukommen.

Dafür, dass das Gelände jederzeit in Schuss ist, sorgt in erster Linie Hans Sigl – und das seit 19 Jahren. So lange ist er schon Vorsitzender des Ländlichen Reit- und Fahrvereins Moorenweis. Eigentlich soll jedes Mitglied fünf Stunden Arbeitseinsatz im Jahr leisten, doch die meisten zahlen lieber die Ersatzgebühr.

Der 71-Jährige sieht das gelassen. Er erledigt vieles, was auf dem Gelände anfällt. „Jetzt bin ich ja Rentner“, sagt Hans Sigl und schmunzelt.

