Landwirte reagieren auf Diebstähle in Hofläden - „Es ist schade, dass es nicht mehr mit Vertrauen geht“

Von: Tobias Gehre

Teilen

Hat aufgerüstet: Manuela Spiegl in der Milchtankstelle. © Tobias Gehre

Jahrzehnte lang basierte das Prinzip der Direktvermarktung am Bauernhof auf Vertrauensbasis. Doch immer wieder wird in kleinen Hofläden gestohlen.

Landkreis – Erst nahm er sich Waren ohne zu bezahlen, dann griff er auch noch in die Wechselgeldkasse: Ein 40-Jähriger ist am 2. Januar auf frischer Tat beim Diebstahl in einem Oberschweinbacher Hofladen erwischt worden. Die Polizei rückte an und fand heraus: Der Mann hatte sich nicht zum ersten Mal in dem Hofladen bedient. Zwischen Mitte November und Anfang Januar waren es insgesamt zehn Diebstähle.

Dabei handelt es sich um keinen Einzelfall. Immer wieder kommt es auf Bauernhöfen zu Diebstählen. Viele Landwirte haben daher reagiert – und schützen ihre Waren und das Geld vor Langfingern.

Familie reagiert mit Automat auf Langfinger

So auch die Familie Spiegl. In ihrer so genannten Milchtankstelle in Puchheim-Ort können Kunden Geld in einen Automaten werfen und sich dann ihre Milch selber zapfen. Auch an die Eier kommt die Kundschaft erst, nachdem sie bezahlt hat. In die Automaten hat die Familie gut 5000 Euro gesteckt. Eine notwendige Investition, sagt Manuela Spiegl. Denn zuvor sei immer wieder geklaut worden.

Nicht selten habe die Kasse nicht gestimmt. Die Leute haben sich also an den Waren bedient, aber nicht bezahlt. Mancher Langfinger griff auch direkt in die Kasse. So konnte es nicht weitergehen.

Dass mancher das System ausgenutzt habe, bedauert die Landwirtin. „Es ist schade, dass es nicht mehr mit Vertrauen geht.“

Auf vielen Blumenfelder wird schon mit Diebstahl kalkuliert

Manuela Spiegl und ihre Familie sind nicht die einzigen, die es mit Dieben zu tun haben. Kreisbauernobmann Matthias Heitmayr kennt einige Landwirte, bei denen Geld oder Produkte abhanden kamen. Bei den Feldern, bei denen die Kunden auf dem Acker das Geld für ihre Blumen in eine Box werfen, würde sogar einen gewissen Verlust von vorne herein mit einkalkulieren.

Einige hätten diese Form der Vermarktung dann wieder aufgegeben – zumindest am betroffenen Standort. Und auch in den Hofläden selbst sei das Phänomen immer wieder anzutreffen. Eine Lösung mit Automat und Kameraüberwachung käme aber nicht für alle Bauern in Frage. „Man muss schon einiges an Umsatz machen, damit sich das lohnt“, sagt Heitmayr.

Der Landwirt aus dem Moorenweiser Ortsteil Dünzelbach weist außerdem auf neue Vorgaben hin, die den Bauern wieder einmal das Leben schwer machten. Die Automaten müssen Heitmayr zufolge bald in der Lage sein, Kassenzettel auszuspucken. Die Maschinen müssten dann entsprechend umgerüstet werden.