Landwirtschaft war für ihn eine Herzensangelegenheit

Als Schmied von Stuabach kannte ihn das ganze Dorf. Doch Anton Höpfl war noch viel mehr. Er war Bauer mit Leib und Seele, in vielen Bereichen engagierter Ehrenamtlicher, ein liebevoller Vater und starker Fels für seine Familie.

Steinbach – Er war ein Freigeist und ein kluger Kopf. Im Alter von 76 Jahren ist Anton Höpfl nun verstorben. Steinbach blieb sein ganzes Leben lang sein Zuhause.

Hier kam Höpfl 1942 als zweites Kind seiner Eltern zur Welt. Hier machte er im väterlichen Betrieb eine Schmiedelehre, hier übernahm er 1964 den elterlichen Bauernhof. Gerne wäre er aufs Gymnasium gegangen und Rechtsanwalt geworden. Den Grips dazu hätte er mit Sicherheit gehabt. Wer ihn kannte, weiß: Höpfl konnte schneller rechnen als andere einen Taschenrechner bedienen. Und er hatte großes Interesse an Geschichte. „Es gab keinen Kaiser oder Fürsten, den er nicht benennen konnte. Und sein Spektrum an historischen Jahreszahlen war beeindruckend“, erzählen seine Kinder Marianne und Anton junior. Dennoch hat ihr Vater nie damit gehadert, dass er keinen akademischen Beruf ergreifen konnte. Er machte einfach die Landwirtschaft zu seiner Leidenschaft. „Der Bauernhof war meine Herzensaufgabe“, sagte er noch im Sommer.

Seinem tiefen Verlangen nach Gerechtigkeit und dem Interesse an Rechtsprechung ging er am Amtsgericht München nach. Hier war er fast 30 Jahre lang Schöffe für Landwirtschaftssachen. Außerdem engagierte er sich als Kreisrat (1978 bis ‘84) und als Mitglied im Gesundheits- und Sozialfragenausschuss des Landkreises. Mit viel Engagement setzte sich Höpfl für seine Berufsgruppe ein.

Lange Jahre war er Vorstand der Molkereigenossenschaft Moorenweis und Unterstützer des Zuchtverbands Weilheim. Bis zuletzt agierte er als Vorstand und Aufsichtsrat der Milchunion Schorn. Besonders während der Milchwirtschaftskrisen in den Neunzigern kämpfte er für die Belange der Landwirte und stemmte sich gegen das zunehmende Verschwinden bäuerlicher Kleinbetriebe – eine Entwicklung, die ihn beunruhigte. Für sein Engagement erhielt er 1997 die Silberne Ähre des Bayerischen Bauernverbands und 2013 die Ehrennadel des Deutschen Raiffeisenverbandes.

Privat fand Höpfl sein Glück an der Seite seiner Frau Inge, die er beim Tanzen kennenlernte und 1976 heiratete. Fast 45 Jahre lang gingen die beiden durch Dick und Dünn. Wenn es die Arbeit erlaubte, genossen sie Ausflüge in die Alpen oder an die bayerischen und österreichischen Seen. Der glücklichste Mensch sei ihr Vater gewesen, wenn er Alpenpässe befahren konnte, berichten seine Kinder. Oder wenn er, bekleidet mit Strohhut und Karohemd, auf seinem geliebten Traktor saß, den er neben der Feldarbeit gerne für Spazierfahrten durch Feld und Flur nutzte – besonders gern mit seinen Enkeln.

Gesundheitlich in den vergangenen Jahren schwer beeinträchtigt, konnte Höpfl dennoch bis zuletzt zu Hause leben, gepflegt von seiner Frau. Er starb im Krankenhaus Landsberg. os