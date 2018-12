Leiter der Moorenweiser Liedertafel tritt ab

Norbert Steinhardt hat sein Leben der Musik verschrieben. Bereits in jüngsten Jahren schwang er den Taktstock – und begeisterte andere für das Singen. Nun hört der äußerst erfolgreiche Leiter der Moorenweiser Liedertafel nach 52 Jahren auf.

Moorenweis – Als Norbert Steinhardt das erste Mal als Chorleiter vor einer Sängergruppe stand, hatte er noch nie zuvor selber dirigiert. Aber alles, was er wissen musste, hatte er sich abgeschaut. Er war damals zwar erst 21, sang aber schon lange in zwei Chören. Ende des Jahres soll nun Schluss sein mit Dirigieren. Nach 52 Jahren legt Norbert Steinhardt den Taktstock aus der Hand.

Alles begann im Kloster Adelshofen, wo er als Grundschüler Harmonium spielen lernte. Schon als 15-Jähriger saß er regelmäßig in der Kirche an der Orgel. Bald sang er auch – im Liederhort Adelshofen und in Hattenhofen, wo er später als Dirigent den gemischten und den Männerchor übernahm. Zu seinen Sängern zählten zeitweise der heutige Adelshofener Bürgermeister Michael Raith und dessen Bruder, der Kabarettist Sepp Raith.

An Hattenhofen denkt Steinhardt noch immer gern zurück, vor allem an die Herzlichkeit, mit er er dort aufgenommen wurde. „Davon zehre ich heute noch.“ Mit seiner sanften, aber bestimmten Art hatte Steinhardt seine Chöre immer gut im Griff. Menschen etwas beizubringen, liegt ihm ebenso im Blut wie die Musik.

Als man ihn nach der 8. Volksschulklasse nach München aufs Gymnasium gehen ließ – das nötige Latein und Mathe für die Aufnahmeprüfung brachte ihm sein älterer Bruder bei – , machte er dort mit 21 Abitur und wurde Lehrer. Selbst vom Allgäu aus, wohin es ihn in seinem ersten Dienstjahr verschlug, fuhr er regelmäßig zu den Chorproben nach Hause.

Bald zog es ihn noch aus einem anderen Grund in die Heimatregion: Er lernte seine spätere Frau kennen, die aus einer ebenfalls musikalisch sehr aktiven Familie in Moorenweis stammte. Weil er als Volksschullehrer keine Chance hatte, in den begehrten Großraum München versetzt zu werden, ließ Steinhardt sich zum Sonderschullehrer weiterbilden. Stationen seiner Laufbahn waren die Pestalozzischule in Bruck und das Sonderpädagogische Förderzentrum in Landsberg, das er bis zu seiner Pensionierung leitete.

Mochte er beruflich noch so gefordert sein – seine musikalischen Ehrenämter aufzugeben, wäre Steinhardt nie in den Sinn gekommen. In Moorenweis trat er als Leiter des Kirchenchors und der Liedertafel in die Fußstapfen seines Schwiegervaters. Dass er 1975 die zwei Chöre zu einem verschmolz, erwies sich als kluger Schritt. „Die Sänger waren eh zu 80 Prozent identisch“, erinnert sich der zweifache Vater und dreifache Großvater. So entstand eine gut besetzte Formation, die mit Kirchenkonzerten brillierte und drei Tonträger aufnahm.

1990 entstand eine Benefizschallplatte, mit deren Erlös die Renovierung der Pfarrkirche St. Sixtus unterstützt wurde. Zur 1250-Jahr-Feier in Moorenweis 2003 nahm Steinhardt mit der Liedertafel eine weltliche CD auf, 2010 folgte eine weihnachtliche. „Insgesamt haben wir 5000 Tonträger verkauft oder verschenkt“, sagt der 73-Jährige stolz.

Als Kreis-Chormeister, der er ein Vierteljahrhundert war, etablierte Steinhardt das Kinder- und Jugendchorsingen – irgendwo muss der Nachwuchs schließlich herkommen. Als Talent-Scout bewährte sich auch seine Ehefrau Frieda. Sie achtete in der Kirche stets darauf, wer besonders schön mitsang, und sprach die Betreffenden nach dem Gottesdienst an.

Wenn Steinhardt zum Ende des Jahres die Liedertafel an seine Nachfolgerin Jutta Winckhler abgibt, so ist das kein Abschied von der Musik. Denn als Sänger will er weitermachen. „Aber in die Chorleitung werde ich mich nicht einmischen“, verspricht er. Über ein halbes Jahrhundert ist genug, und die Gesundheit macht auch nicht mehr so mit wie früher. Im Übrigen wartet schon das nächste Projekt: Steinhardt will die Geschichte der Liedertafel niederschreiben.