Mehrere Monate Baustelle und Umleitung wegen Straßensanierung

Von: Ulrike Osman

In Moorenweis wird eine Straße saniert. © dpa / Jan Woitas

Den Moorenweisern steht eine mehrmonatige Baustelle ins Haus. Der Landkreis saniert die St.-Margareth-Straße. Sie wird ausgebaut, der Gehsteig erneuert. Mit Verbesserungen für die Sicherheit von Fußgängern beim Überqueren der innerörtlichen Kreisstraße sieht es allerdings schlecht aus.

Moorenweis – Christian Gerhard, Tiefbauamtsleiter aus dem Landratsamt, stellte im Gemeinderat die Planungen vor. Demnach wird ab Mitte Mai ein 380 Meter langes Straßenstück auf mindestens sechs Meter verbreitert, in Kurvenbereichen aufgeweitet und geteert. Der 150 Meter lange Gehweg auf der nördlichen Seite sei von Bussen und Lkw heruntergefahren, so Gerhard. Ein Hochbord soll dies künftig verhindern. Im Zuge der Arbeiten erneuert die Gemeinde Wasserleitung und Kanal. Die Maßnahme soll im Dezember abgeschlossen sein.

Kritik

Bis dahin wird der Verkehr über Steinbach, Egling (Kreis Landsberg) und Dünzelbach umgeleitet, Busse sollen über Eismerszell fahren. Dies kritisierte Gerti Riedl-Steininger (Bürgervereinigung/BV). Sie sagte, dass es dort im Bereich der Kirche ohnehin eng zugehe. Tatsächlich hatte kürzlich in der Bürgerversammlung ein Moorenweiser erneut auf gefährlichen Begegnungsverkehr in Eismerszell hingewiesen. Die St.-Margareth-Straße ist für Kinder aus dem nördlichen Ortsbereich Teil des Schulwegs.

Als Querungshilfe hätte Vize-Bürgermeister Rudi Keckeis (BV) gerne einen Zebrastreifen. „Wir sollten die Chance nutzen, die Sicherheit für Fußgänger zu erhöhen.“ Ein Zebrastreifen erfordert jedoch eine Mindestzahl von Querungen pro Stunde, ansonsten biete er nur „Scheinsicherheit“, so Gerhard. Werde er selten genutzt, lasse die Aufmerksamkeit der Autofahrer nach. Keckeis forderte daraufhin eine Druckampel, doch für die gilt Ähnliches, sagte Gerhard.

Die Gemeinde will trotzdem Leerrohre für die Stromversorgung einer möglichen Ampel verlegen lassen und beim Landkreis „immer wieder anfragen“, so Bürgermeister Joseph Schäffler (CSU).

Meldung aus dem Landratsamt

Wegen Straßenbau-, Wasserleitungs- und Kanalbauarbeiten muss die St.-Margareth-Straße (FFB 16) in Moorenweis in der Zeit vom 15. Mai bis voraussichtlich 12.1 Dezember 2023 voll gesperrt werden. Die überörtliche Umleitung erfolgt über Moorenweis - FFB 13 - Steinbach - AIC 18 - Eresried - Steindorf - St. 2052 - Egling an der Paar - FFB 16 - Dünzelbach und wird entsprechend ausgeschildert.

Für die Einbindung der Wasserleitungen in den Bestand muss der Kreuzungsbereich St.-Margareth-Straße/ Römerstraße/ Lindenstraße/ Ammerseestraße für den motorisierten Verkehr in den Pfingstferien (30.05 - 10.06.2023) sowie tageweise in den Sommerferien voll gesperrt werden. Die innerörtliche Umleitung erfolgt über die Ringstraße / Landsberger Straße und wird entsprechend ausgeschildert. Die Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den gesperrten Bereich weiträumig zu umfahren.

